ヒコロヒー、あのちゃんは「意外と情深い」“推せる”素顔を明かす「話聞いてくれたり」

10月6日深夜放送のテレビ朝日系『キョコロヒー』にて、ヒコロヒーが“あのちゃん”ことあのから受けた気遣いについて明かした。

番組中、ヒコロヒーの印象を聞かれたあのは、「働きすぎ。体が心配」「お酒とかタバコが…」と体調を気遣う様子を見せ、ヒコロヒーは、「まっすぐ健康心配してくれてたんや」とコメント。

その後、ヒコロヒーは、「あのは意外と情深いというか優しいところとかをわしは推していきたい」「多分見てる人たちからしたらあのってわけわからんところだけがクローズアップされがちやけど、実は1年前ぐらいに現場一緒やった時に、わしが疲れすぎてて」と振り返った。

続けて、「あのに『しんどいわ。あの』とか言って収録終わった後『大丈夫？』みたいな。『しんどいわ』とか言ったら『じゃあ飯でも行く？』ってそのまま飯行ってそこで色々話聞いてくれたりとか。意外とそういう動きをしてくれる」と明かした。

これを受け、あのは、「超珍しいです。ボクそんなことしないので。（ヒコロヒーが）相当疲れてたから。さすがのボクも…」と、心配していたと話していた。