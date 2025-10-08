茂木健一郎記者になりきり動画「俺たちマスコミは権力」「ファクトを伝えるべき」“青臭い理想”を語る
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTube動画「高市早苗さんの記者会見の前に、偶然マイクが拾って全国に生放送された、記者の『本音』（笑）」が公開され、発言者の茂木健一郎さん（記者になりきった脳科学者）が、記者会見の裏側をテーマに、マスコミの「本音」トークをコミカルに披露した。動画では、日本初の女性総理誕生が話題となる中、「高市さんが女性総理になったら、フェミニストたちは『私たちの代表とは認めません』って騒ぐだろう」といった発言や、記者として「支持率が下がるようなことばっかり書いてやる」と過激なセリフも飛び出した。
一方で、写真の写りや切り取り方で世論を操作する様子や、「俺たちマスコミは権力なんだから。書くだけで支持率が上がったり下がったり」と記者像を自嘲気味に演じながらも、「俺たちマスコミは、ファクトに基づいて真実を伝えて、判断は国民がするのが正しいと思う」という理想も展開。「俺は、青臭いかもしれないけど、麻生さんではなく、国民の“指示”を高市さんはイヤフォンで受けてるって思いたい」と真剣な一面ものぞかせた。
動画後半では「マスコミのこういう権力意識がバレることは絶対ない」と冗談交じりに話しつつ、「これが全国生放送でバレてたらどうするんだよ」と笑いに昇華。最後は「こういうコメディでマスコミのあり方を問いたい。NHKも民放もぜひ毎日やって欲しい」と呼びかけ、「こういうもやもやを笑いで解消しよう」と締めくくった。茂木さんは最後に「もぎけんのデイリーショーでした」と締め、社会風刺コントとして一風変わったまとめ方で動画を結んでいる。
チャンネル情報
一人ひとりの「個性」が活かせて、「自由」で、「創造的」な生き方ができるように、応援するような発信をしていきたいと思います。複雑な現代を生きるための、科学、社会、本、音楽、映画、文化、芸術、人間、コメディを扱う総合的な脳の教養のチャンネルです。人間の脳のこと、人工知能のこと、創造性のこと、個性のことなどを考えます。