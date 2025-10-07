セカオワ・Fukase、“がっつりタトゥー”公開で「紅白出れなくね？」困惑の声続出…YOASOBI、あいみょんも不評で「選考シーズン」に不穏

10月4日、4人組バンド「SEKAI NO OWARI（以下、セカオワ）」のボーカル・Fukaseが自身のInstagramにオフショットを投稿した。写真に写った“タトゥー”に動揺するファンもいるようだ。

セカオワは9月20日から10月12日にかけて、台北や香港、シンガポールなどを回るアジアツアーを開催している。FukaseのInstagramには、ツアーの合間と思われるオフショットが頻繁に投稿されているが、冒頭の投稿が注目を集めたのには、理由がある。

「FukaseさんはオーバーサイズのTシャツと頭にバンダナを巻いたスタイルでしたが、左腕にはガッツリとタトゥーが写っていました。また、路上でタバコを口に咥える写真もあり、普段の柔らかい印象と打って変わった“チョイ悪”姿に驚くファンも多かったようです。とくに、腕のタトゥーは8月ごろから、SNSで注目を集めていました」（芸能記者）

実際、XではFukaseのタトゥーに関して、

《深瀬ってあれタトゥー入ってんの？》

《深瀬タトゥー入ってね！？？ 紅白出れなくね？》

《深瀬さんてタトゥー入れてるの？！》

など、困惑する声が聞かれていた。最近は、人気アーティストのタトゥーが話題に上がることが少なくない。

「シンガーソングライターのあいみょんさんが、8月19日に自身のInstagramにタトゥーの入った腕が写った写真を投稿し、物議を醸しました。音楽ユニット『YOASOBI』も、8月20日に『ただいま！ テレビ』（静岡テレビ）のインタビューを受けた際の写真が番組のXにアップされたところ、コンポーザーのAyaseさんの首から腕にびっしり入ったタトゥーが注目を集めました。近年、タトゥーを公表する芸能人は増えていますが、日本ではまだ抵抗を抱く人も多く、SNSをざわつかせることも少なくありません」（前出・芸能記者）

セカオワは2014年に『NHK紅白歌合戦』に初出場して以降、2022年までで計6回出場している。2022年には、ヒット曲『Habit』を歌唱し盛りあげたが、心配されることもあるという。

「Fukaseさんの腕のタトゥーから、紅白の出場に影響を及ぼすことを懸念する向きもあるようです。2024年には、ファンからもタトゥーが認知されているロックユニット『B’z』が出場していますし、タトゥーの有無が出場を決めるものではないでしょう。ただ、あいみょんさん、YOASOBI、そしてセカオワと、紅白出場を期待されるアーティストが相次いでタトゥーが注目を集めたため、心配になったファンもいたのだと思われます。

実際、YOASOBIが2024年の紅白に“選考漏れ”した際は、“タトゥーが原因では？”と推測を述べるファンは多かった。10月は、紅白の選考がおこなわれる時期ですし、ヒヤヒヤしたのかもしれませんね」（同前）

2025年も残り2カ月。1年を締めくくる紅白の顔ぶれはいかに。