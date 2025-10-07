ロングライフと滑りやすさを両立！シバタイヤ スポーツタイヤ「SHIBA N TIRE(シバNタイヤ)」

SHIBATIRE「シバタイヤ」の販売を行う柴田自動車株式会社は、スポーツタイヤ「SHIBA N TIRE(シバNタイヤ)」の予約を2025年10月6日より開始しました。

主にドリフト走行の後輪用として使用される「ドリケツタイヤ」の最高峰を目指して開発された、ロングライフ性能が特徴のタイヤです。

シバタイヤ スポーツタイヤ「SHIBA N TIRE(シバNタイヤ)」

予約開始日：2025年10月6日(月)

発売予定日：2025年10月31日(金)

販売元：柴田自動車株式会社

ドリフト走行の後輪用タイヤ「ドリケツタイヤ」の最高峰かつロングライフを目指して作られたスポーツタイヤ「SHIBA N TIRE(シバNタイヤ)」が登場。

ドリフト走行に適した滑りやすいローグリップ性能と、コストパフォーマンスに優れたロングライフ性能を両立。

初心者からベテランまで、すべてのドリフトユーザーに向けた「ドリケツタイヤ」の決定版として展開されます。

ドリフト走行に特化した性能

ドリフト走行では、意図的に後輪を滑らせるため、フロントタイヤよりグリップ力の低いタイヤを後輪に装着します。

「SHIBA N TIRE」は、ドリフト走行におけるリヤのローグリップを追求し、理想的な滑りやすさを実現しています。

優れたコストパフォーマンスとロングライフ性能

後輪は摩耗が激しいため、ドリフト走行ではタイヤを複数本準備するのが一般的です。

「SHIBA N TIRE」は消耗しやすいリヤタイヤでありながら、摩耗を防ぎロングライフを提供することで、コストパフォーマンスに優れたドリフト走行をサポートします。

価格・サイズ一覧

滑りやすさと長持ちを両立させた「SHIBA N TIRE」は、ドリフトを楽しむすべてのドライバーにとって心強い味方です。

コストを気にせず、もっとドリフトを楽しみたいというユーザーの期待に応えるタイヤとして、今後の進化にも注目です。

シバタイヤのスポーツタイヤ「SHIBA N TIRE(シバNタイヤ)」の紹介でした。

