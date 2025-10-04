Äê´ü¹ØÆþ³Û¤¬·î7Ëü±ß¤Ë¡Ä¡Ä¡ª ºÊ¤ò²½¾ÑÉÊ°ÍÂ¸¤Ë´Ù¤é¤»¤¿¡ÖÉ×¤Î°ì¸À¡×¤È¡ÖÉ×ÉØÀ¸³è¤Î°Ç¡×
¥Í¥Ã¥È¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡ÖÄê´ü¹ØÆþ¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£¿©ÉÊ¤«¤é²½¾ÑÉÊ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»¨²ß¤ä¾ÃÌ×ÉÊ¤Þ¤Ç¡¢1ÅÙÍê¤à¤ÈÄê´üÅª¤ËÇÛÃ£¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò»Ø¤¹¡£
ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ê¤éÊØÍø¤À¤¬¡¢¤¦¤Ã¤«¤êÄê´üÊØ¤òÍê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂÇ¤ÁÀÚ¤êÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æº¤ÏÇ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¥·¥ç¥¦¥¤¥Á¤µ¤ó¡Ê55ºÐ¡Ë¤Ï¡¢2ºÐÇ¯²¼¤ÎºÊ¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¡£ºÊ¤¬²½¾ÑÉÊ°ÍÂ¸¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö1Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¡¢ËÍ¤¬ºÊ¤Ë¡ØÏ·¤±¤¿¤Ê¤¢¡£´é¤¬¤¿¤ë¤ó¤Ç¥·¥ï¤À¤é¤±¤À¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤¢¤Èµ²±¤Ï¤ª¤Ü¤í¤²¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤½¤¦¸À¤Ã¤¿¤È¡£
¤½¤ì¤ÇºÊ¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥·¥ï¤ò²þÁ±¤¹¤ë²½¾ÑÉÊ¤òÇã¤¤»Ï¤á¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¤É¤ì¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¡¢º£¤Ò¤È¤Ä¸ú²Ì¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤È²½¾ÑÉÊ¤ò¤¢¤µ¤ê»Ï¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡Ö¾å¤Î»Ò¤Ï½¢¿¦¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢3Ç¯¤Ç¼¤á¤Æ¡¢º£¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡£²¼¤Î»Ò¤Ï¤Þ¤ÀÂç³ØÀ¸¤Ç¡¢²È¤Î¥í¡¼¥ó¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÊ¤Ï¥Ñ¡¼¥È¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢À¤ÂÓ¼ýÆþ¤È¤·¤Æ¤Ï·è¤·¤ÆÍµÊ¡¤ÊÊý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤ì¤Û¤É²½¾ÑÉÊ¤Ë¸Ç¼¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢ËÍ¤¬Ï·¤±¤¿¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È°Ê³°¤Ë¤â¡¢Æ±À¤Âå¤Î¥Ñ¡¼¥ÈÀè¤Î½÷À¤Ç¤È¤Æ¤â¤¤ì¤¤¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤Ë´«¤á¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤â¥Í¥Ã¥È¹ØÆþ°Ê³°¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
·ë¶É¡¢Äê´ü¹ØÆþÊ¬¤ÏËè·î7Ëü±ß¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºÊ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ì¤é¤ò»È¤¤ÀÚ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢ÌÌÅÝ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊü¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£¤½¤Î¾å¤ÇÂ¾¤Î¾¦ÉÊ¤âÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¥·¥ç¥¦¥¤¥Á¤µ¤ó¤¬¶Ã¤¯¤Î¤âÅöÁ³¤À¡£
¡Ö¤¿¤À¡¢¤É¤¦¤â²½¾ÑÉÊ¤ò¤ä¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·ë¶É¡¢ºÊ¤Î¿´¤ÎÌäÂê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ºÊ¤ÏÀÎ¤«¤é¡¢ÍÆËÆ¤Ø¤Î¼¹Ãå¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ëº§¤·¤Æ26Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¡¢ÉÕ¤¹ç¤¦¤È¤¤Ë¤â¡Ø»ä¤ß¤¿¤¤¤ÊÉÔºÙ¹©¤Ç¤¤¤¤¤Î¡©¡Ù¤È¤«¡¢·ëº§¤¹¤ë¤È¤¤â¡Ø»Ò¤É¤â¤¬¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ù¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤òº£¤µ¤é¤Ê¤¬¤é»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢Ç¯Îð¤ò·Ð¤ë¤´¤È¤Ë¡¢¤½¤Î»×¤¤¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
Ï·¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢Ï·¤±¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¤¤ÈºÊ¤ÏÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£¤À¤¬Ç¯¤ò¤È¤ë¤Î¤Ï¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸¡£¼ã¤µ¤òÊÝ¤È¤¦¤ÈÅØÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÂç»ö¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢²½¾ÑÉÊ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»È¤Ã¤¿¤ê¤¯¤ë¤¯¤ëÊÑ¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¡¢Ï·¤¤¤ò»ß¤á¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤É¤¦¤»¤Ê¤é¤½¤Î¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¥¸¥à¤Ç±¿Æ°¤¹¤ë¤È¤«¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È·ò¹¯Åª¤ÊÊý¸þ¤Ç¹Í¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤À¡¢¤¤¤í¤¤¤íÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢ºÊ¤Ï¡Ø·ëº§°ÊÍè¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤³¤È°Ê³°¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¹¬Ê¡´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤È¤Þ¤Ç¸À¤¤¤À¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ã¤ÆËÍ¤È·ëº§¤·¤¿¤Î¤¬´Ö°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤ÆÈ¾Ê¬¡¢ËÍ¤Î»Ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤È¤Ë¤«¤¯Èà½÷¤¬¹¬¤»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÀÚ¡¹¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ËÍ¤Ë¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡£
Éâµ¤¤â¼Ú¶â¤â¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤·¡¢Ë½ÎÏ¤À¤Ã¤Æ¤Õ¤ë¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£ºÊ¤È¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï³Î¤«¤ËÂÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤â¤È¤â¤ÈºÊ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤·¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ò¸À¤¦¤Ê¤é¡¢ËÍ¤À¤Ã¤Æ·è¤·¤Æ¹¬¤»¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤¿¤À¡¢»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤éÆó¿Í¤¤ê¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¯ÏÃ¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ºÊ¤Ï¡Øº£¤Þ¤Ç¤â¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÏÃ¤»¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ù¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£ËÍ¤â¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤³¤«¤é¤ä¤êÄ¾¤»¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢Æó¿Í¤È¤â¼«¿®¤¬¤â¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£¤¤¤Ã¤½Î¥º§¤·¤¿Êý¤¬´ÊÃ±¤À¤È¤â»×¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¹Í¤¨¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£26Ç¯¤ÎÇ¯·î¤ò¥à¥À¤Ë¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×
º³ºÙ¤Ê¤³¤È¤«¤éºÊ¤Î¹ÔÆ°¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ËÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉÔËþ¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤³¤ò²ò¤¤Û¤°¤·¤Æ¤«¤é¡¢º£¸å¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤¤È¥·¥ç¥¦¥¤¥Á¤µ¤ó¤Ï¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸À¤Ã¤¿¡£
¢§µµ»³ ÁáÉÄ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÌÀ¼£Âç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¶È¡£ÃË½÷¤Î¿Í´ÖÌÏÍÍ¤òÃæ¿´¤Ë20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼èºà¤ò½Å¤Í¡¢½÷À¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÌäÂêÄóµ¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Îø°¦¤ä·ëº§¡¦Î¥º§¡¢À¤ÎÌäÂê¡¢ÉÏº¤¡¢¤Ò¤¤³¤â¤ê¤Ê¤ÉÉý¹¤¯¼¹É®¡£¼ñÌ£¤Ï¤¯¤Þ¥â¥ó¤ÎÄÉ¤Ã¤«¤±¡¢Íî¸ì¡¢²ÎÉñ´ì¤Ê¤É¸ÅÅµ·ÝÇ½´Õ¾Þ¡£
(Ê¸:µµ»³ ÁáÉÄ¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë)
