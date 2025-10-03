注目すべき“シュークリーム専門店”3選　急増する専門店のココがすごい

香ばしいシュー生地ととろけるカスタードクリームがたっぷり詰まったシンプルながら、奥深いスイーツがシュークリームです。みんなが大好きなシュークリームをこれまで3000個以上、年間で200個以上食べる筋金入りのマニア、シュークリーマン飯塚のおすすめの逸品を紹介する連載「シュークリーマン飯塚のシュークリームハント」。今回は、近年急増中の「シュークリーム専門店」から、東京都内で注目されている3店舗を厳選しました。ケーキ屋さんやお菓子屋さんで販売されるものとは、ひと味もふた味も違います。

どれにしようか迷う時間も楽しい『choux lab（シューラボ）』 亀戸

東京・亀戸駅から徒歩5分、緑道公園沿いに佇む2024年6月にオープンしたシュークリーム専門店『choux lab（シューラボ）』は名前が示すとおり、まさにシュークリームの研究室。たくさんの種類があり、どれにしようか絶対に迷ってしまうのですが、そんな時間が楽しいお店です。

「シュークリーム（クッキー生地＆カスタード）」（310円）「シュークリーム（シュー生地＆カスタード）」（290円）

注文してからクリームを詰めてくれる人気の定番メニュー。バニラビーンズの入った香りのよい滑らかなクリームが隙間なく、たっぷり詰まっています。シュークリーム自体も大きめでボリュームがすごい。なのに、クリームの甘さがほどよくて、最後までくどくなく、するっと食べられてしまいます。まさに「飲めるシュークリーム」です。

「シュー生地」「クッキー生地」「サブレ生地」の3種類からシュー皮が選べる

この専門店の最大の特徴は、なんと「シュー皮」と「クリーム」をお好みで選べること。シュー皮は「シュー生地」「クッキー生地」「サブレ生地」、クリームは「カスタード」「抹茶」「生クリーム」から選べます。自分の好きな組み合わせを見つけ出してリピートするもよし、毎回違う組み合わせにするもよし、迷って選んで自分のお好みを発見できたときの喜びは、例えようがありません。私の定番シュークリームのおすすめは「クッキー生地×カスタード」の組合せでした。店主さんいわく、「どんどん迷って選んでほしい」。何度訪れても、楽しいお店です。

組み合わせが無限大の定番メニューに加えて、デコレーションシューも4〜5種類揃う！

定番シュークリームだけでも迷ってしまうこと必須ですが、さらに迷ってしまうのが期間限定でラインナップされるデコレーションシュー。1週間もしくは数日おきにメニューが変わり、常に4〜5種類は並んでいるそう。取材当時は5種類並んでいました。

（写真左から）「ピーチメルバ」（420円）、「キャラメルバニラ」（390円）、「カスタードとシャンティ」（360円）、「栗のシュークリーム」（390円）、「栗とカシス」（410円）

「ピーチメルバ」（420円）は、アイスデザートの「ピーチメルバ」をイメージしたシュークリーム。クッキー生地、バニラ風味のシャンティクリーム、ラズベリーのフリーズドライ、桃のムースと桃のソースをセンターに、下部にカスタード。刺さっているのはラズベリーソースです。

「キャラメルバニラ」（390円）は、暑い時期でもキャラメルを楽しめるように開発されたそう。生地はサブレ生地、たっぷりのキャラメルクリーム、センターにバニラムース、下部にはカスタード。デコレーションにはカソナードを使ったクランブル。

「カスタードとシャンティ」（360円）は、生クリームも食べられちゃう欲張り仕様になっています。クッキー生地、シャンティ(バニラ風味の生クリーム)、特製カスタードのダブルクリームタイプ。

「栗のシュークリーム」（390円）は、毎日早々に売り切れてしまう人気シューです。クッキー生地、めちゃくちゃ栗！なマロンクリーム、下部にチョコサブレが1枚まるごと。

「栗とカシス」（410円）には、人気の栗のシュークリームにカシスソースが刺さっています。栗のもったりした甘さを、カシスの甘酸っぱさがビシッと引き締めている組合せ。

「ピーチメルバ」（420円）と「栗とカシス」（410円）

店主さんが楽しんで作っているのが伝わってきます。どんどんおいしいアイデアが閃いてきちゃうのでしょうね。どれも美味しそうで、私も悩みに悩んで、結局、７個も食べてしまいました。

その中でも、私のおすすめは「栗とカシス」。初めての組合せでしたが、栗のもったり感とカシスソースの甘酸っぱさがピッタリで、口の中いっぱいに秋を感じられました。

【店舗情報】

『choux lab（シューラボ）』

店名：『choux lab（シューラボ）』

住所：東京都江東区亀戸6-19-8 CSKビル 1F

定休日: 月・火

営業時間：10時〜18時

イートイン：不可（テイクアウトのみ）

交通：JR総武本線亀戸駅から徒歩5分

バターの香りがエクセレント『銀座 緑花堂（ぎんざ ろっかどう）』自由が丘

『銀座 緑花堂（ろっかどう』

『銀座 緑花堂』という名前ですが、東急東横線自由が丘駅の正面口から徒歩約15分の目黒通り沿いにあるシュークリーム専門店。元々は銀座に店舗があったのが、2022年12月に自由が丘に移転オープンしました。

ビジュアル系ロックバンド「PENICILLIN」のボーカリストであるHAKUEI氏がオーナーを務めています。

「無上バターシュークリーム」（594円）

「無上バターシュークリーム」（594円）

「もうこれ以上のシュークリームは無い」というものをつくろう、との想いで、2年以上の試作を繰り返し、材料や製法に徹底的にこだわり抜いて完成した看板シュークリーム。バターの香りが、まさにエクセレントな一品です。

北海道産牛乳と烏骨鶏卵を用いたこだわりカスタードクリーム、さらにフランス産エシレバターとカルピスバターという高級品をふんだんに使った分厚いバタークリームが挟まっています。バターって重たそう！？と思われるかもしれませんが、そんなことはなく上品なバターの風味が口いっぱいに広がります。そんな贅沢クリームたちを包むシュー皮は、3度焼きしたザックザクのクッキー生地タイプで、さらにフランス・ゲランドの良質な粗塩が効いています。甘みと塩気の味のバランス、クリームと皮の食感のバランス、いずれも良い塩梅で、食べる手が止まりません。

上質な素材で作られている「無上バターシュークリーム」（594円）

注文してからクリームを詰めてくれるのですが、なんとシュー皮もオーブンで温めて提供していただけるのです。すぐ食べると「温かいシュー皮、ほんのり溶けるバタークリーム、濃厚なカスタードクリーム」と、なんとも贅沢な味わい。もちろん、持ち帰って冷蔵庫で冷やして「ザクっとしたシュー皮、しっかり固まったバタークリーム、ひんやり濃厚カスタードクリーム」状態で食べるのもおすすめなので、2個買っちゃいましょう。

個包装のギフトボックスもオシャレなので手土産にも喜んでもらえますし、なにより自分へのご褒美に買ってもワクワクしてしまいます！

おしゃれな個包装のギフトボックスつき

【店舗情報】

『銀座 緑花堂（ろっかどう）』

店名：『銀座 緑花堂（自由が丘店）』

住所：東京都世田谷区深沢1丁目1−4パームツリー自由が丘1F

定休日：木曜日

営業時間：11時〜19時

イートイン：不可（テイクアウトのみ）

交通：東急東横線自由が丘駅から徒歩15分

Instagram：@ginzarockado_jiyugaoka

シュークリームが大人気の洋菓子店がプロデュース『THIRD SUGAR』押上

『THIRD SUGAR（サードシュガー）』

『THIRD SUGAR（サードシュガー）』は、日本橋人形町で大行列の洋菓子店『Sucre-rie（シュークリー）』の佐藤均シェフが、看板商品のシュークリームの専門店としてプロデュースしたお店です。東京スカイツリーに隣接する商業施設『東京ソラマチ』にあります。

「シュークリーム」（356円）

（写真右）「シュークリーム」（356円）

サクサクとした食感のフランスの焼き菓子「チュイル」と、ハードタイプのシュー生地を合わせて作られています。濃い目の焼き色に、黒ごまがかかった香ばしいシュークリームです。軽すぎず重すぎず、絶妙な舌触りのクリームが、黒ごま生地と抜群にマッチしていて、和と洋の不思議な一体感を醸し出しています。

作りたても販売している

『Sucre-rie』のシュークリーム

『Sucre-rie』は丸く一般的なシュークリームの形ですが、『THIRD SUGAR』はエクレアのような長い形です。エクレア型になっていることで、食べ歩きがしやすく、特徴的な食感を最初から最後まで楽しめる印象を受けました。

【店舗情報】

店名：『THIRD SUGAR』

住所：東京都墨田区押上1-1-2 東京ソラマチ2Fタワーヤード5番地フードマルシェ

定休日：不定休

営業時間：10時〜21時

イートイン：不可（テイクアウトのみ）

交通：地下鉄半蔵門線押上駅(スカイツリー前)から徒歩約5分

公式サイト：https://www.zenithinternational.co.jp/

今回は都内3店舗のシュークリーム専門店をご紹介しましたが、都内以外にも全国にシュークリーム専門店がありますので、またの機会に紹介したいと思います！

シュークリームは、頑張るあなたの味方です。

週末のご褒美に、シュークリームを頬張ってみてはいかがでしょうか？

※営業時間、料金、季節のメニューなどは取材時のものです。最新の情報はお店にお問い合わせください。

シュークリーマン 飯塚

文・写真／シュークリーマン 飯塚

仕事を頑張る自分へのご褒美であるシュークリームに魅せられたサラリーマン。

「シュークリーマン飯塚」を名乗り、コンビニから専門店まで、美味しいシュークリームを探し求めて、今までに3000個、年間200個以上食べる（自称）日本一のシュークリームマニア。

Instagram：https://www.instagram.com/daibobiad_chou?igsh=aGcxdW55a200dTho

