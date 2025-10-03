¥Û¥í¥é¥¤¥Ö½êÂ°¡ÖReGLOSS¡×²Ð°ÒÀÄ¤ÎÂ´¶È¤òÈ¯É½¡¡º£Ç¯3·î¤ËÎÅÍÜ¤Î¤¿¤á³èÆ°µÙ»ß¤âÉüµ¢¤«¤Ê¤ï¤º
¡¡¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ëYouTuber¡ÊVTuber¡Ë»öÌ³½ê¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ï3Æü¡¢¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¡£»±²¼¤ÎVTuber¥°¥ë¡¼¥×¡Öhololive¡¡DEV_IS¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¡ÖReGLOSS¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼²Ð°ÒÀÄ¡Ê¤Ò¤ª¤É¤·¤¢¤ª¡Ë¤¬Â´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²Ð°ÒÀÄÂ´¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤È¤·¤Æ¡ÖÆüº¢¤è¤ê¡Ø¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤ò±þ±ç¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2025Ç¯10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢¡Öhololive¡¡DEV_IS¡×½êÂ°¤Î¡Ö²Ð°ÒÀÄ¡×¤¬Â´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡Öhololive¡¡DEV_IS¤ÎReGLOSS¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÌó2Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢hololive¡¡DEV_IS¤ª¤è¤Ó¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤´¹×¸¥¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ùÀÓ¤ò¤¿¤¿¤¨¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ä´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¿´¶ì¤·¤¤¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²¹¤«¤¤¤´»Ù±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡²Ð°Ò¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤¬Â³¤ÉÂ±¡¤Ç¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤¿·ë²ÌÅ¬±þ¾ã³²¤È¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¡¢3·î21Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ²óÉü¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¿¤á³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¡£¤½¤ÎÆü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¡Ä¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈµÙ¤ó¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¤Í¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸åÉüµ¢¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¤«¤Ê¤ï¤º¡¢¼«¿È¤ÎX¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÃ»¤¤´Ö¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢ReGLOSS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¤Ç²á¤´¤»¤¿»þ´Ö¤ÏÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÅê¹Æ¤ò´Þ¤á³èÆ°µÙ»ß°Ê¹ß¤ÎÅê¹Æ¤Ï¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬ÂåÍý¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£