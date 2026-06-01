6月1日 発表 viviONは、バーチャルクリエイターコミュニティ「VHS City（Vtuber High School City）」を6月1日より始動する。これにあわせ、公式YouTubeチャンネル及びXアカウントが開設された。 「VHS City」は、「バーチャルを、日常に。」をコンセプトに掲げ、インターネット上にひとつの「街」という世界観を構築するバーチャルクリエイターコミュニティ。これまで