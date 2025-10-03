今回は、さんざん暴言を吐いてきたモラハラ彼氏が、寝室で迫ってきてゾッとしたエピソードを紹介します。

両親の悪口をさんざん言ってきたくせに…

「同棲中の彼氏は、日頃から私をバカにするようなモラハラ発言が目立ちます。でも結婚したら変わるなと思い、婚約することに。で、ある日彼氏と実家に帰省し、両親と和やかに過ごしました。

そして実家から帰る途中、車の中で、彼氏が『お前の親、だらしないな』『あんな家庭で育ったから、お前もだらしないんだな』と暴言を吐いてきたんです。自分の家族のことを悪く言われるなんて絶対に許せず、心底頭にきました。

そして彼氏と帰宅しましたが、正直同じ空間にいるのも嫌で仕方なく……。さっさと寝ることにしましたが、彼氏がベッドで寝ている私に『こっち向けよ』『仲良くしようよと』と、甘い声で迫ってきたんです……。思わず鳥肌が立ちゾッとしましたし、彼氏に対し『生理的に無理だわ』と思ってしまいました」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2024年4月）

▽ ベッドで仲良くしたら、彼女の機嫌が直るとでも思ったのでしょうか……。ありえないですね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。