¥ì¥¯¥µ¥¹¤Î¡Ö¡ÈºÇ¾åµé¡ÉSUV LX¡×¤É¤ó¤Ê¥¯¥ë¥Þ¡© »Ë¾å½é¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡×ÀßÄê¤Ç¡Ö¥ê¥Ã¥¿¡¼10km¡×°Ê¾å¤âÁö¤ì¤ë!? Àµ¿¿ÀµÌÃ¤Î´ú´Ï¥â¥Ç¥ë¡ÖLX700h¡×¡È¥Õ¥Ä¡¼¤Ë»È¤Ã¤Æ¡É¤ï¤«¤Ã¤¿À¨¤µ¤È¤Ï¡Ú»î¾èµ¡Û
LX»Ë¾å½é¤Î¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥â¥Ç¥ë¡×¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¡©
¡¡¥ì¥¯¥µ¥¹¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×SUV¡ÖLX¡×¤Ï¡¢¹ñÆâ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ëSUV¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¤¡Ö¥È¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡×¤È¤·¤ÆÄºÅÀ¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊLX¤Ë¡¢»Ë¾å½é¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ç¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Î²¸·Ã¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£²ó¤¯¤ë¤Þ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô°÷¤ÎN¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼Ú¤ê¤Æ¡ÈÉáÃÊ»È¤¤¡É¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥ì¥¯¥µ¥¹¡ÖºÇ¹âÊöSUV LX700h¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê70Ëç¡Ë
¡¡LX¤ÏËÜ³Ê»ÍÎØ¶îÆ°¼Ö¤ÎÂåÉ½¤Ç¤¢¤ë¥È¥è¥¿¡Ö¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¡×¤Î¡È¥ì¥¯¥µ¥¹ÈÇ¡É¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢1996Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¤ÇÀ¤³¦Åª¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤º¤ÐÈ´¤±¤Æ¹â¤¤·øÏ´À¤ä¿®ÍêÀ¤Ê¤É¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê»ÅÎ©¤Æ¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°Ê¸å¡¢Ä¶¹âµéËÜ³Ê»ÍÎØ¶îÆ°¼Ö¤ÎÄêÈÖ¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤ò³ÍÆÀ¡£¥ì¥¯¥µ¥¹¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹À¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÃæÅì¤òÃæ¿´¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½¹Ô·¿¤Ï2021Ç¯10·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿4ÂåÌÜ¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¤É¤ó¤ÊÆ»¤Ç¤â³Ú¤Ë¡¢¾å¼Á¤Ë¡×¡£
¡¡Æ±Ç¯¤Ë¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤µ¤ì¤¿¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¤Î´ú´Ï¥â¥Ç¥ë¡Ö¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼300¡×¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢TNGA¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎºÎÍÑ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤ò°ì¿·¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏËÜ³Ê¥ª¥Õ¥í¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ°Ï©ÁöÇËÀ¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¡¢ÀµÅý¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤ËLX¤Ç¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¿Ê²½¤Ë²Ã¤¨¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥ª¥ó¥í¡¼¥ÉÀÇ½¤ÎÄÉµá¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×SUV¤È¤·¤Æ¡¢ÎÏ¶¯¤µ¤ÈÍ¥²í¤µ¡¢Á¡ºÙ¤µ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òºÎÍÑ¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤â¤¯¤Ä¤í¤®¤È°Â¿´´¶¤òÄÉµá¡£
¡¡¤¤¤«¤Ê¤ëÏ©ÌÌ¤ä¥·¡¼¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹¤é¤·¤¯²÷Å¬¤ÇÀÅ¤«¤ÊÁö¤ê¤ò¼Â¸½¤·¡¢ÆÃÊÌ´¶¤Î¤¢¤ë°ÜÆ°¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï3Îó¥·¡¼¥È¤Î7¿Í¾è¤ê¤Ë²Ã¤¨¡¢VIP¤ò¾è¤»¤ë¥·¥ç¡¼¥Õ¥¡¡¼¥«¡¼¥Ë¡¼¥º¤ò¸«¿ø¤¨¤¿4¿Í¾è¤ê¤Î¡Ö¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡×¤âÀßÄê¡£¸åÀÊ¤Î¹¤¤¶õ´Ö¤òÀìÍÑ¥·¡¼¥È¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¡Ö¹ñ»ººÇ¹âÊöSUV¡×¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊLX¤Ç¤¹¤¬¡¢2024Ç¯10·î¡¢¿·³«È¯¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡ÖLX700h¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï2025Ç¯3·î¤ËLX¤Î²þÎÉ·¿È¯Çä¤È¤È¤â¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢¸½¹Ô·¿LX¤ÎÈ¯É½Åö½é¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹¤ÎÁ´¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÅÅÆ°¥â¥Ç¥ë¤¬Í£°ìÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥¯¥µ¥¹¥Ö¥é¥ó¥ÉÁ´ÂÎ¤Ç¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤ë¤Ê¤«¡¢LX¤Ï1¥â¥Ç¥ë¤À¤±¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢LX¤ÎÅÅÆ°²½¤ÏÈó¾ï¤Ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤¼¤Ê¤é¤Ð¡¢¡Ö¤É¤³¤Ø¤Ç¤â¹Ô¤¡¢À¸¤¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¡×ÅÅÆ°¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£
¡¡¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼Æ±ÍÍ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇLX¤ÏËÜ³Ê»ÍÎØ¶îÆ°¼Ö¶þ»Ø¤Î¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¿®ÍêÀ¤äÂÑµ×À¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÅÅÆ°²½¤Ë¤è¤ëÊ£»¨¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¿®ÍêÀ¤ÈÁêÈ¿¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÄÌ¾ï¤Î¾èÍÑ¼Ö¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÅÅÆ°²½¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢ÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤ËLX¤Ï¡¢º½ÇùÃÏÂÓ¤ä¹ÓÌî¤ò²÷Å¬¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦À¤³¦Ãæ¤ÎVIP¤äÉÙ¹ë¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤Û¤«¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÀäÂÐÅª¤Ê¿®Íê¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¤¤Ê¸Î¾ã¤ÏÃ×Ì¿Åª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥á¡¼¥¸¤Î°²½¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¥ì¥¯¥µ¥¹¤Ï¡¢ÅÅÆ°²½¤·¤Ä¤Ä¤â¿®ÍêÀ¤ÈÁöÇËÀ¤ò°ìÀÚÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡LX700h¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¥â¥Ç¥ë¡ÖLX600¡×¤ÈÆ±ÍÍ¤Î3.5¥ê¥Ã¥¿¡¼V·¿6µ¤Åû¥Ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÖV35A-FTS¡×·¿¡ß10Â®AT¤ò´ðËÜ¤Ë¡¢¿·³«È¯¤Î¥¯¥é¥Ã¥ÁÉÕ¤¡Ö¥â¡¼¥¿¡¼¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥¿¡¼¡ÊMG¡Ë¡×¤È¥Ë¥Ã¥±¥ë¿åÁÇ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¥Ñ¥é¥ì¥ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤òºÎÍÑ¡£
¡¡¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ü¥â¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ç¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÁö¹Ô¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤¬¤è¤¯³ê¤é¤«¤Ç¡¢¥È¥ë¥¯¥Õ¥ë¤Ê¥â¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ê¡¢°Ï©¤Ç¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¥¢¥¯¥»¥ë¥ï¡¼¥¯¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Ëü¤¬°ì¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¸Î¾ã¤·¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤â¹ÍÎ¸¤·¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Ë¤ÏÉáÄÌ¤ÏÁõÈ÷¤µ¤ì¤Ê¤¤¥ª¥ë¥¿¥Í¡¼¥¿¡¼¡ÊÈ¯ÅÅµ¡¡Ë¤È¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¥â¡¼¥¿¡¼¡Ê¥»¥ë¥â¡¼¥¿¡¼¡Ë¤âÁõÃå¡£¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤¬µ¡Ç½¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥¨¥ó¥¸¥óÃ±ÂÎ¤Ç»ÏÆ°¡¦Áö¹Ô¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¥Ñ¥Ã¥¥ó¥°¤Ë¤è¤ê¡¢LX600Æ±Åù¤ÎÅÏ²ÏÀÇ½700mm¤ò³ÎÊÝ¡£¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥àÅëºÜ¤Ë¤è¤ë½ÅÎÌÁý¤ä¹½Â¤ÊÑ²½¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ü¥Ç¥£Â¦¤Î¶¯²½¤ä¥Õ¥ì¡¼¥à¤Î°ìÉôÊÑ¹¹¡¢¥¹¥Ú¥¢¥¿¥¤¥ä¤Î°ÌÃÖÊÑ¹¹¤Ê¤É¤¬¿Þ¤é¤ì¡¢ÁöÇËÀ¤äÃÏ¾å¹â¤Ë±Æ¶Á¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤À¤«¤é¡×¤ò¸À¤¤Ìõ¤Ë¤·¤Ê¤¤¾éÄ¹À¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢ÄÌ¾ï¥â¥Ç¥ë¤È²¿¤éÂ½¿§¤Î¤Ê¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎºÎÍÑ¤Ç¡¢Ç³ÈñÀÇ½¤ÏÄÌ¾ï¤ÎLX600¤¬WLTC¥â¡¼¥É¤Ç8.0km¡¿L¤ËÂÐ¤·¡¢9.3km¡¿L¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£
¡¡¹âÂ®Æ»Ï©¥â¡¼¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï10.9km¡¿L¤È¡¢Áí½ÅÎÌ¤¬3¥È¥ó¶á¤¯¤â¤¢¤ê¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä½ÅÎÌ¤¬½Å¤¤¥é¥À¡¼¥Õ¥ì¡¼¥à¤Î4WD¼Ö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÍ¥½¨¤Ê¿ôÃÍ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É²½¡×¤Î²¸·Ã¤Ï¤¢¤ë¤«¡©
¡¡º£²óÊÔ½¸Éô¤¬»î¾è¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢LX700h¤Î¤¦¤Á¡¢ÀìÍÑ¿§¤ä¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¡¼¥Ä¤Ê¤É¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¡¦¥ê¥¢¤Î¥Ç¥Õ¥í¥Ã¥¯¤äÀìÍÑ¥¿¥¤¥ä¤Ç°Ï©ÁöÇËÀ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤¿¡ÖOVERTRAIL¡Ü¡Ê°Ê²¼¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥È¥ì¥¤¥ë¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¿ôÆü´Ö¤Î¼èºà¤Î¡ÈÂ¡É¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¡¢¤½¤Î¼ÂÎÏ¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥Ð¡¼¥È¥ì¥¤¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëLX¤È¤Ï¾¯¤·°Û¤Ê¤ê¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥«¥é¡¼¤Ï¥ª¡¼¥Ð¡¼¥È¥ì¥¤¥ëÀìÍÑ¤Î¡Ö¥à¡¼¥ó¥Ç¥¶¡¼¥È¡×¡£¶áÇ¯¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¡È¥¢¡¼¥¹¥«¥é¡¼¡É¤¬Î®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥à¡¼¥ó¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ï¥½¥ê¥Ã¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼þ°Ï¤Î¥¢¡¼¥¹¥«¥é¡¼·ÏSUV¤È¤Ï°ã¤¦µ±¤¤òÊü¤Á¡¢ÅÔ²ñ¤Ë¤¤¤Æ¤âÌÜÎ©¤ÄÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥°¥í¥¹¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎÀìÍÑ¥°¥ê¥ë¤ä¥É¥¢¥Ï¥ó¥É¥ë¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥¢¡¼¥Á¥â¡¼¥ë¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¥Û¥¤¡¼¥ë¤â22¥¤¥ó¥Á¤«¤é18¥¤¥ó¥Á¤Ë¥µ¥¤¥º¥À¥¦¥ó¤·¤ÆÙ¨Ê¿Î¨¤ò¹â¤¯¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹âµéSUV¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÏÊÑ¤¨¤º¤Ë¡¢¤è¤ê¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤âÀìÍÑ¤Î¡Ö¥â¥Î¥ê¥¹¡×¤Ç¡¢¥À¡¼¥¯¥°¥ì¡¼¤È¥«¡¼¥¤Î2¥È¡¼¥ó¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¡Ö¥¢¥Ã¥·¥å¡×¥¦¥Ã¥É¥Ñ¥Í¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¾å¼Á´¶¤È¥ª¥Õ¥í¡¼¥À¡¼¤é¤·¤¤·øÏ´´¶¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ëLX¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÀìÍÑÁõÈ÷¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Û¤«¤È°ã¤Ã¤¿ÆÃÊÌ´¶¤ò´¶¤¸¤é¤ì¡¢Î¹¤Î¹âÍÈ´¶¤¬°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¼Æâ¶õ´Ö¤Î¹¤µ¤Ï½½Ê¬¤Ç¡¢Á°ÀÊ¤ò¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢2ÎóÌÜ¤ÎÂ¸µ¤Ï¤¿¤Ã¤×¤ê»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£¥ê¥¢¤Ïº¸±¦¤Ç¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÆÈÎ©Ä´À°¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¤·¤«¤â¥·¡¼¥È¥Ù¥ó¥Á¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤âÁõÈ÷¡£
¡¡»î¾è¼Ö¤Ë¤Ï¥ê¥¢¥·¡¼¥È¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê28Ëü4900±ß¡¿¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¤âÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥ç¡¼¥Õ¥¡¡¼¥«¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤3Îó¥·¡¼¥È¡¦7¿Í¾è¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¸åÀÊ¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤¯¤Ä¤í¤°°ÜÆ°¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¸åÀÊ¤Ë¥²¥¹¥È¤ò¾è¤»¤ë¤È¤¤â²÷Å¬¤Ê¶õ´Ö¤Ë½ª»ÏËþÂ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Ç¤â¿´ÃÏ¤è¤¯°ÜÆ°¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥é¥²¥Ã¥¸¤ÏLX600¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÀÑºÜ¤Î´Ø·¸¤Ç¥Õ¥í¥¢¤«¤é20cmÄøÅÙ¤ÎÂç¤¤ÊÃÊº¹¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ù¼¼Éý¤â¶¹¤Þ¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÂ¸ºß¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢ÃÊº¹¤ò¤Ê¤¯¤¹¡Ö¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥Ç¥Ã¥¥Ü¡¼¥É¡×¤òÁõÈ÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢3ÎóÌÜ¥·¡¼¥È³ÊÇ¼¾õÂÖ¤Ç¤³¤Î¥Ç¥Ã¥¥Ü¡¼¥É¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£5¿ÍÊ¬¤Î²ÙÊª¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²¿¤éÌäÂê¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡2ÎóÌÜ¤ò¤¿¤¿¤ó¤À¾ì¹ç¡¢¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥Ç¥Ã¥¥Ü¡¼¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥é¥²¥Ã¥¸¸åÃ¼¤«¤é2ÎóÌÜ¥Ð¥Ã¥¯¥ì¥¹¥È¤Þ¤Ç¤¬°ìÎ§¤Ç¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¼ÖÃæÇñ¤â²ÄÇ½¡£¤à¤·¤íÄ¹¼ÜÊª¤òÀÑ¤à¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥Ç¥Ã¥¥Ü¡¼¥É¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬»È¤¤¾¡¼ê¤ÏÎÉ¹¥¤Ç¤¹¡£
¡¡3ÎóÌÜ¤ÏÅÅÆ°³ÊÇ¼¤Ç¡¢ÈÑ¤ï¤·¤¤Áàºî¤ÎÉ¬Í×¤Ê¤¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤Þ¤¿3ÎóÌÜ¤ÎÅë¾è»þ¤Ï2ÎóÌÜ¤Î¸ª¸ý¤Ë¤¢¤ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÁàºî¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Æ°¤Ç³ÊÇ¼¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢³Ú¤Ê¾è¹ß¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤è½Ð¤«¤±¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£ÅÔ¿´¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤ä¹Ù³°¤Î°ìÈÌÆ»¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¶¹ð§¤Ê»³Æ»¤â¥ë¡¼¥È¤ËÆþ¤ì¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤êÁö¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅÔ¿´¤Ç¤Ï¥¹¥È¥Ã¥×¥¢¥ó¥É¥´¡¼¤¬Â¿¤¯¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ÎËÜÎÎÈ¯´ø¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£40km¡¿hÄøÅÙ¤Þ¤Ç¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤Û¤ÜEVÁö¹ÔÎÎ°è¤ÇºÑ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¾èÍÑ¼Ö¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤ÈÆ±¥ì¥Ù¥ë¤Ç¡¢¤«¤Ê¤êÀÅ¤«¤Ç²÷Å¬¤Ê°ÜÆ°¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë½ÂÂÚ¤Ç¾¯¤·¤À¤±Á°¤Ë¿Ê¤ß¤¿¤¤¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³ê¤é¤«¤ÊÁö¤ê¤ÏÂç¤¤Ê¶¯¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¿®¹æÈ¯¿Ê¤Ç¾¯¤·Á°¤Ë½Ð¤¿¤¤¾ì¹ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯V6¥Ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î½ÐÈÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÆ»¤Ç¤ÏÀÇ½¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤º¤Ê¤¤¥È¥ë¥¯¥Õ¥ë¤ÊÁö¤ê¤Ç¡¢3¥È¥ó¤â¤¢¤ë¼Ö½Å¤Ï´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¡£¥â¡¼¥¿¡¼¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤â¤¢¤ê¡¢·Ú¡¹¤È²ÃÂ®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢1¤Ä¤À¤±µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¥â¡¼¥¿¡¼¤Î¤ßÁö¹Ô¤«¤é¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ü¥â¡¼¥¿¡¼Áö¹Ô¡×¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¤È¤¤Î²»¤Ç¤¹¡£¸å¤í¤Î±ó¤¯¤Î¤Û¤¦¤«¤é¡¢¸ÝËì¤òÍÉ¤é¤¹¤è¤¦¤Ê¡Ö¥É¥ó¥Ã¡×¤È¤¤¤¦²»¤¬ÅÔÅÙÊ¹¤«¤ì¡¢¾¯¡¹¼ª¾ã¤ê¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö½é¤Ï²ÙÊª¤¬Æ°¤¯²»¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¤ÈÌÄ¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥¯¥é¥Ã¥Á¤ÇMG¤È¥¨¥ó¥¸¥ó¡¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤ë²»¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬¤Ê¤¯¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÁö¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤Î¥Î¥¤¥º¤ÏÀµÄ¾¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢²»³Ú¤òÎ®¤·¤¿¤ê¡¢¾è°÷¤È²ñÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤ËÀÅ¤«¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ê¤¤¤Èµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Ê¤ª»î¾è¼Ö¤Ë¤Ï¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¡Ö¥Þ¡¼¥¯¥ì¥Ó¥ó¥½¥ó ¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹3D¥µ¥é¥¦¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¥·¥¹¥Æ¥à¡×¡Ê27Ëü3900±ß¡Ë¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥¯¥µ¥¹ºÇÂ¿¤À¤È¤¤¤¦25¸Ä¤Î¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤«¤éÌÄ¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Î¹â¤¤ÀÅ½ÍÀ¤È¤ÎÁêÀ¤ÏÎÉ¹¥¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¾¯¤·²»¤Ë¸ü¤ß¤¬Íß¤·¤¯¡¢¥ê¥¢¤«¤é¤Î²»¤¬ÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¡Ä¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
Áö¤ê¤Ï¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡õ¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¡×¤òÎ¾Î©¡ª Ç³Èñ¤Ï¡©
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤ä»³Æ»¤òÁö¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡8·îºÇ½ªÅÚÍËÆü¤ÎÅìÌ¾¹âÂ®¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¾¯¡¹¤Î½ÂÂÚ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÎ®¤ì¤Ï´ñÀ×Åª¤Ë¥¹¥à¡¼¥º¡£½ÂÂÚ»þ¤ÏÁ´¼ÖÉ¸½àÁõÈ÷¤Î¹âÅÙ±¿Å¾»Ù±ç¡Ö¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ö¡Ê½ÂÂÚ»þ»Ù±ç¡Ë¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢±¿Å¾¤ÎÈèÏ«¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡½ÂÂÚ¤òÈ´¤±¤ë¤È¡¢¼þ°Ï¤ÈÆ±¤¸¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ÇÁö¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¹çÎ®²ÃÂ®¤Ç¤Ï¥¢¥¯¥»¥ë¤Ï¾²¤Þ¤ÇÆ§¤àÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤é¤·¤¤Í¾Íµ¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢´°Á´¤Ê¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅìÌ¾¤Î¿ÀÆàÀî¡ÁÀÅ²¬¸©¶¤ÎÅÐ¤ê¥ï¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥Ñ¥ï¡¼ÉÔÂ¤ä½ÅÎÌ¤ò´¶¤¸¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÖÂÎ¤¬½Å¤¤¼Â´¶¤Ï¤ï¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÄÉ¤¤±Û¤·¤Ê¤É¡¢¾¯¤·²ÃÂ®¤¬É¬Í×¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥É¥ë¥·¥Õ¥È¤Ç¥·¥Õ¥È¥À¥¦¥ó¤¹¤ë¤È¡¢¥·¥å¥ë¥·¥å¥ë²ó¤ëV6¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¤Ç¤¹¡£¹â²óÅ¾¤Þ¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿á¤±¾å¤¬¤ê¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤«¤é¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó²»±é½Ðµ¡Ç½¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¥µ¥¦¥ó¥É¥¨¥ó¥Ï¥ó¥¹¥á¥ó¥È¡×¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î¹ÃÈå¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò¥ª¥Õ¤Ë¤·¡¢¼«¿È¤Ç±¿Å¾¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥¤¥Ö¥â¡¼¥É¤Ï5¼ï¤â¤¢¤ê¡¢¥ï¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡ÖSPORT S¡×¤ò»î¤·¤Þ¤¹¡£¥·¥Õ¥È¥À¥¦¥ó¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢AVS¤ÎÀßÄê¤â¥·¥ã¥¥Ã¤È°ú¤Äù¤Þ¤ê¡¢EPS¤â¼ê±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥É¥ë¥·¥Õ¥È¤ò³èÍÑ¤·¡¢¿ÞÂÎ¤ÎÂç¤¤¤¥Ü¥Ç¥£¤Ê¤¬¤é¤â¤Ä¤¤¤Ä¤¤²Ì´º¤Ë¹¶¤á¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ç¤â¡¢¥é¥À¡¼¥Õ¥ì¡¼¥à¼ÖÆÃÍ¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¤È¼ÖÂÎ¤¬ÊÌ¡¹¤ËÆ°¤¯¤è¤¦¤Ê¡¢¡Ö¤è¤Ã¤³¤¤¤·¤ç¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ä¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤¿°õ¾Ý¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Â¤Ë¼«Á³¤ÊÆ°¤¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼·»Äï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤ÊÁö¹Ô¤¬²ÄÇ½¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½ÓÉÒ¤Ê¿È¤Î¤³¤Ê¤·¤â²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜÅö¤ËËüÇ½¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¢¤ë¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ¿¿µÕ¤Î¡Ö¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¡×¥â¡¼¥É¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£º£ÅÙ¤ÏÈó¾ï¤Ë½À¤é¤«¤¤Æ°¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥í¡¼¥ë¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ï©ÌÌ¤Î±úÆÌ¤â¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤È¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¤Î³Ú¤·¤µ¤òµá¤á¤¿¤ê¡¢¹Ù³°¤Î¾¯¡¹¹Ó¤ì¤¿Ï©ÌÌ¤Ë¤ÏÉÔ¸þ¤¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÔ¿´¤òÁö¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯ÎÉ¹¥¤Ê¾è¤ê¿´ÃÏ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢Ç³Èñ¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£1000km¶á¤¯Áö¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹âÂ®¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨½ÂÂÚ¤â¤¢¤ê¡¢»£±Æ¤Ç¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°¤¹¤ë»þ´Ö¤â¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢¤ªÀ¤¼¤Ë¤âÄãÇ³ÈñÁö¹Ô¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢9.1km¡¿L¤òµÏ¿¡£Ìë´Ö¤Î¹âÂ®¤ÎÄ¹¤¤¶è´Ö¤Ç¤Ï11km¡¿L°Ê¾å¤òµÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½Âå¤Î¥¯¥ë¥Þ¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢Ç³Èñ¤¬ÎÉ¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥é¥À¡¼¥Õ¥ì¡¼¥à¡ß¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à4WD¤È¤¤¤¦¡¢Ç³Èñ¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹Í×ÁÇ¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤Âç·¿»ÍÎØ¶îÆ°¼Ö¤È¤·¤Æ¤ÏÍ¥½¨¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÇ³ÎÁ¥¿¥ó¥¯¤ÏLX600¤¬80¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢LX700h¤Ï68¥ê¥Ã¥¿¡¼¤È¾¯¡¹¾¯¤Ê¤á¡£¤½¤ì¤Ç¤âËþ¥¿¥ó¤Ç600kmÁö¹Ô°Ê¾å¤Ï²ÄÇ½¤È¤¤¤¦·×»»¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ì¥¯¥µ¥¹¤é¤·¤¤¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤ÇÆÃÊÌ´¶¤Î¤¢¤ë¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°ÂÎ¸³¤È¡¢ËüÇ½¤ÎÁö¹ÔÀÇ½¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÍ½ÁÛ¤è¤ê¤âÎÉ¹¥¤ÊÇ³Èñ¤À¤Ã¤¿LX700h¥ª¡¼¥Ð¡¼¥È¥ì¥¤¥ë¡£Â¿¾¯¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤¢¤ì¤É¡¢ºÇ¸å¤Ï»î¾è¼Ö¤òÊÖµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤·¤µ¤ß¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤Û¤É¡¢°¦Ãå¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡LX700h¤Î²Á³Ê¤Ï1590Ëü±ß¡Ê¥Ù¡¼¥¹¥â¥Ç¥ë¡¿¥ª¡¼¥Ð¡¼¥È¥ì¥¤¥ë¡Ë¤«¤é2100Ëü±ß¡Ê¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡Ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¸½ºß¤Î¤È¤³¤í¡¢À¸»ºÂæ¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¼õÃí¤òÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£