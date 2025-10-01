ねづっち、“市長ネタ”で2本の見事な謎かけ「前橋市長とかけまして…」 伊東市・田久保市長と意外な“つながり”も
お笑い芸人・ねづっち（50）が、9月30日放送のニッポン放送『ナイツ ザ・ラジオショー』（後1：00）に生出演。群馬・前橋市の小川晶市長（42）が市幹部職員で既婚の男性とラブホテルで密会をしていた問題について、見事な謎かけを披露した。
この日のゲストとして登場したねづっち。登場するやいなや、塙宣之がはがきを紹介し「前橋市の市長でなぞかけをお願いします」と雑に謎かけを振ると、「早すぎて聞き取れなかった」といい、お題を確認。すると即時に「いきますよー、整いました」とし、「前橋市の市長とかけまして、ネバーギブアップと解きます」と振り、その心を問われ「『あきら』めちゃダメです」と、小川市長の名前をかけた見事な謎かけを披露。スタジオのナイツと火曜パートナーの相席スタート・山崎ケイが、「うわー！！！」と大興奮した。
続けて塙が「（最近）よくきたりしますか？お題」と聞くと、ねづっちは「伊東市の市長ってお題がきた後に、前橋市の市長ってお題が来る。そのリレーを結構お客さんが楽しんでる」と最近の“お題事情”を告白。塙が「伊東市の市長はなんて言っているんだろう？」と再び雑に振ると、「整いました」とねづっち。
「伊東市の市長とかけて、『何ごともうまくやるね』と解きます」と振り、その心を「そつ（卒）ないね」と解いた。この一連の流れに、再びスタジオは盛り上がり。ねづっちは「で、また俺、東洋大の法学部卒だからさ。それも言うとめっちゃウケる。卒業証書は実家にありますって（笑）」といい、伊東市・田久保眞紀市長（55）が「5歳くらい上」だと明かした。
