CS¤Ø°Å±À¡ÄDeNA¥Ó¥·¥¨¥É¤¬Éé½ý¸òÂå¡¡ÆâÌî°ÂÂÇ¤âÁöÎÝ¤ÇÂÉé½ý¡ÄÂåÁö¥Õ¥©¡¼¥ÉÁ÷¤é¤ì¤ë
ÀèÈ¯½Ð¾ì¤âÂè1ÂÇÀÊ¤Ç¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È
¢£DeNA ¡¼ ¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê30Æü¡¦²£ÉÍ¡Ë
¡¡DeNA¤Î¥À¥ä¥ó¡¦¥Ó¥·¥¨¥ÉÆâÌî¼ê¤¬30Æü¡¢ËÜµòÃÏ¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤ÇÅêÁ°¤Ø¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤òÂÇ¤Ã¤Æ°ìÎÝ¤ËÁö¤Ã¤¿ºÝ¡¢Â¤òÄË¤á¤ÆÅÓÃæ¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó2»à¡¢»³Ìî¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò¥Ð¥Ã¥È¤ÎÀè¤ÇÂÇ¤Á¡¢¥Ü¥Æ¥Ü¥Æ¤Î¥´¥í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ó¥·¥¨¥É¤Ï°ìÎÝ¤ËÁö¤ëÅÓÃæ¤ËÊÒÂ¤ÇÈô¤ÓÄ·¤Í¡¢º¸Â¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÆ°¤¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤«ÅþÃ£¤·¤ÆÆâÌî°ÂÂÇ¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢É¨¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¤Æ¶ì¤·¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¼«ÎÏ¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤ØÌá¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂåÁö¤Ë¥Õ¥©¡¼¥É¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡º£µ¨ÅÓÃæ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥Ó¥·¥¨¥É¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç42»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.250¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢6ÂÇÅÀ¡¢OPS.690¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£DeNA¤Ï2°Ì¤Ç¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤ì¤Ð¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄË¼ê¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë