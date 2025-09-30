「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ガンダムバルバトスルプスレクス」が2026年4月に再販決定。10月1日に予約開始
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ガンダムバルバトスルプスレクス」を2026年4月に再販する。価格は19,800円。10月1日より一般店頭にて予約受付を開始する。
本商品はアニメ「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」に登場するモビルスーツ「ガンダムバルバトスルプスレクス」をMETAL ROBOT魂シリーズで立体化したもの。
劇中の荒々しいフォルムが再現され、ガンダムフレームの設定に準拠し、シリーズ最高のダイキャスト比率で立体化。圧倒的ボリュームの「超大型メイス」は両腕部に持たせることができ、サブアームで補助することができる。
脚部用のパイルバンカーが付属し、迫力ある蹴りシーンを再現できる。劇中で印象的な「正座」状態も自然に再現することが可能。また、コクピットは開閉でき、暴走状態を再現する眼光エフェクトやテイルブレード射出用ケーブルが付属する。
METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ガンダムバルバトスルプスレクス
10月1日予約開始
2026年4月 再販予定
価格：19,800円
サイズ：全高：約150mm
『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』より- ガンダムフィギュア／BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@gundam_tamashii) September 30, 2025
「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ガンダムバルバトスルプスレクス」が2026年4月再販決定！
鷲尾直広氏の監修、坂埜竜氏の設計により高い再現度を実現！
セット内容
・本体
・交換用手首左右
・超大型メイス
・脚部パイルバンカー×2
・サブアーム×2
・テイルブレード用ケーブル
・眼光エフェクト
・専用台座一式
(C)創通・サンライズ