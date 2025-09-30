【METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ガンダムバルバトスルプスレクス】 10月1日予約開始 2026年4月 再販予定 価格：19,800円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ガンダムバルバトスルプスレクス」を2026年4月に再販する。価格は19,800円。10月1日より一般店頭にて予約受付を開始する。

本商品はアニメ「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」に登場するモビルスーツ「ガンダムバルバトスルプスレクス」をMETAL ROBOT魂シリーズで立体化したもの。

劇中の荒々しいフォルムが再現され、ガンダムフレームの設定に準拠し、シリーズ最高のダイキャスト比率で立体化。圧倒的ボリュームの「超大型メイス」は両腕部に持たせることができ、サブアームで補助することができる。

脚部用のパイルバンカーが付属し、迫力ある蹴りシーンを再現できる。劇中で印象的な「正座」状態も自然に再現することが可能。また、コクピットは開閉でき、暴走状態を再現する眼光エフェクトやテイルブレード射出用ケーブルが付属する。

サイズ：全高：約150mm

セット内容

・本体

・交換用手首左右

・超大型メイス

・脚部パイルバンカー×2

・サブアーム×2

・テイルブレード用ケーブル

・眼光エフェクト

・専用台座一式

(C)創通・サンライズ