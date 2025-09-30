【拡大画像へ】

ファンギルドは、原作・青沼氏、作画・市井時計氏によるサスペンスマンガ「シアワセな家族」のショートドラマ化が決定。10月末ごろより、FLASHが運営する縦型ショートドラマ配信アプリ「ミリオン」にて公開される。

一見幸せな家族が、あるきっかけでみるみるうちに壊れていく絶望感と、暴走していく狂気の数々、衝撃のドロドロ感を今度は実写で楽しめる。

配信概要

配信話数：1話約90秒前後、全30話予定

提供形態：スマートフォンアプリ（iOS/Android）

価格：基本無料（一部コンテンツ有料）

□iOS用「ミリオン」のページ

□Android用「ミリオン」のページ

高校教師の藤沢哲也（いしだ壱成）は、息子・良太の婚約者であり昔の教え子であった夏帆（風吹ケイ）と再会し、禁断の不倫関係に。

その関係は間もなく良太（大友一聖）と妻・友恵（中島知子）に知られることとなり、衝撃の家庭不和を招いていく--。

キャスト

藤沢哲也（主人公・高校教師役）：いしだ壱成

藤沢友恵（妻役）：中島知子

吉田夏帆（息子婚約者役）：風吹ケイ

藤沢良太（息子役）：大友一聖

スタッフ

脚本：安江渡

監督：片山拓

制作プロダクション：THINGMEDIA

制作：FLASH Inc

出版社：株式会社ファンギルド

電子書店でショートドラマ化記念フェアを開催

「シアワセな家族」のショートドラマ化を記念して、電子書店でもお得に購読できる「シアワセな家族 ドラマ化記念キャンペーン！」が、9月30日から11月30日まで開催される。期間中は各電子書店で、無料や割引価格で購入することができる。

開催期間：9月30日～11月30日

実施書店：LINEマンガ、ピッコマ、めちゃコミック、コミックシーモア

□LINEマンガの作品ページ

□ピッコマの作品ページ

□めちゃコミックの作品ページ

□コミックシーモアの作品ページ

ごく普通のOL・夏帆は、恋人である良太との婚約を心待ちにしていた。しかし夏帆の平穏な日常は、良太の母が事故で入院した日から一変する。優しそうな見た目とは裏腹に、夏帆に不穏な視線を投げかける母親…。そこには、親子の愛情を超えた怪しい関係が隠されていた。良太の言動に不安を感じ始めた夏帆は、良太の父・哲也に相談するうち、彼に心を惹かれてしまい―― …。

次から次に巻き起こるドロドロ展開から目が離せない、衝撃のサスペンス漫画！

【青沼氏のコメント】

原作とネームを担当させて頂いております青沼と申します。

ショートドラマ化を聞いた際は驚きやら嬉しさで混乱してしまったのですが、撮影現場を見学させて頂き、再現度の高いドラマのセットや俳優さんたちの生演技、多くの方が関わってこの作品を作って頂いているんだと実感し、もっと頑張らねばと思いました。

原作とはまた違ったシナリオとなっていて、私もとても楽しみです。ぜひ漫画と合わせて楽しんで頂けますと幸いです！

【市井時計氏のコメント】

実写ドラマ化されると聞き、とても驚きました。

本作は足かけ5年近く続いており、長く続けていれば良いこともあるものだなと感慨深い気持ちです。

自分の描いたキャラクターが、素敵なキャストの皆様でどのように映像化されるのか、今から楽しみでなりません。

制作にかかわるすべての方々に最大限の感謝を！

そしてドラマを機に、原作にも興味を持ってくれる方がいらっしゃったら、とても嬉しく思います。

(C)Million / FLASH Inc. (C)市井時計/青沼/ファンギルド

(C)Million（ミリオン） / FLASH Inc.