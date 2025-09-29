ドルチェ＆ガッバーナ新作フレグランス♡マイ ディヴォーション インテンス

2025年10月1日、ドルチェ＆ガッバーナより最新フレグランス「マイ ディヴォーション オードパルファム インテンス」が登場♡自分自身の個性や情熱を讃える“献身”をテーマに、フローラル グルマン調の香りを新たに再解釈。50mL\19,250、100mL\25,850で販売され、サクレハートをあしらったライトピンクの洗練ボトルが目を引きます。

フローラル グルマンの魅惑的な香り

マスターパフューマー オリヴィエ・クレスプが手掛けた香りは、優雅なペアブロッサムでスタートし、ピオニーのブーケとオレンジブロッサムの穏やかな甘さが広がります。

ベースにはマダガスカル産バニラを配し、親しみやすくエレガントなグルマンノートを演出。日常にも特別な夜にも寄り添う、洗練されたフローラルのシンフォニーです。

アイコニックなデザインと限定キャンペーン

ライトピンクのラッカー仕上げボトルにゴールドのサクレハートを施し、洗練されたディテールで献身の象徴を表現。

キャンペーンビジュアルではケイティ・ペリーがカプリ島の桟橋で情熱的な視線を交わす演出が♡ボトル50mL\19,250、100mL\25,850で発売され、香りとデザイン両方で特別感を楽しめます。

自分らしさを讃えるディヴォーションシリーズ

「マイ ディヴォーション インテンス」は、既存のディヴォーション ファミリーと並ぶ新作。

オードパルファムやプールオムなど、男女問わず楽しめるラインナップに加わり、自分自身への献身や愛を香りで表現できます。自分へのご褒美や大切な人へのギフトにも最適です♡

あなたの個性を引き立てる香り



ドルチェ＆ガッバーナ「マイ ディヴォーション オードパルファム インテンス」は、50mL\19,250、100mL\25,850で10月1日発売。

フローラル グルマンの香りと洗練ボトルで、自分らしさと献身を表現できます♡キャンペーンビジュアルではケイティ・ペリーが魅力的な物語を演出。

自分だけの特別な香りで日常に華やぎをプラスしてみてください♪