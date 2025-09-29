番組史上初！ハリウッドスターに密着して世界最大級のカーフェスへ！？：YOUは何しに日本へ？
日本を訪れる外国人たちを、空港で勝手に出迎えアポなしインタビュー！そのまま密着取材を行う「YOUは何しに日本へ？」（月曜夜6時25分）。
今回のテーマは、「感動MAX 欲望MAX 体力もMAXハリウッドスターも降臨！YOUのワイルドなスピードがギリギリ！SP」。MAXだらけの95分で、果たして、どんな面白YOUに出会えるのか？
空港で声をかけたのは、マレーシアから来た夫婦・アリーさん（40歳・夫）とファラさん（33歳・妻）。車好きで、8月11日に富士スピードウェイ（静岡県）で開催されるカーフェスに参加するため来日した。
レースカーからトラックまで、約2000台が集まってパレードやショーを行う、世界最大級のフェスだそう。2013年に亡くなったハリウッドの人気スター俳優ポール・ウォーカーさん（『ワイルドスピード』シリーズ）がきっかけで始まった、チャリティーイベントだという。
現在は、弟で俳優のコディ・ウォーカーさんが後を継いでいるが、夫婦はコディさんと7年来の友人だそう。
『ワイルドスピード』とは、2001年から10作品が公開され、大ヒットしたカーアクション映画。ポールさんはヴィン・ディーゼルさんとW主演してきたが、不慮の事故で他界したあとは、コディさんが代役に。数々の受賞大作に出演する、現役バリバリのハリウッド俳優だ。
ファラさんも、「有名人って気難しいイメージがあるけど、コディは全然違う」と、人柄の良さを太鼓判。すかさず取材Dが「仲がいいんだったら紹介とか…」と食いつくと、なんと「できる」というではないか。しかも、翌日渋谷で会うから来ればいいという。
ハリウッドスターに本当に会えちゃうの！？
翌日午後5時、まずは夫婦と渋谷のハチ公前で再会。大スターと渋谷のド真ん中で待ち合わせしていいの…？ と心配していると、ついに本物のコディ・ウォーカーさん（37歳）が登場！ 取材Dがインタビューをお願いすると、気軽にOKしてもらえた♡
アメリカ出身のコディさんは、「フューエルフェスト」のために来日、「兄は僕のヒーローで尊敬できる人だった、だからこのチャリティーイベントは、僕にとって兄への恩返し。意思を継いでイベントを盛り上げたいんだ」と教えてくれた。しかも日本車のファンだそうで、ホンダS2000、日産GTR、トヨタレクサスのワゴンをプライベートで愛用中！
来日は6〜7回目で、「日本大好き♡なんだ」とコディさん。焼き肉や寿司、京都、明治神宮など、好きなものがたくさんあるそうだ。
ちなみに今回の旅程は、1日目：和食ディナー＆都内観光、2日目：都内＆横浜観光、3日目：静岡へ、4日目：カーフェス（富士スピードウェイにて）と、目白押し。
コディさんについて行きたいとお願いすると、快諾してもらえたので4日間の密着決定！ちなみに、恐る恐る出演料は出していないと伝えると、こちらも快諾！ 「兄に比べたらスゴい俳優じゃないし、ただの車好きだから問題ないよ」と、ご謙遜。なんというステキな方！
というわけで、事前に密着範囲を相談することに。コディさんがOKなところまでガンガンついて行きたいが、奥様や事務所の方からは、「あちこち密着＆マイクなんて困る」と厳しいご意見が…。だがコディさんが、「夕食の後に楽しいことをするから、撮影はそこからでいいんじゃない？」とフォローしてくれたおかげで、完全NGは逃れることができた。
一旦、別れた後は、みんなで庶民的な居酒屋ディナーを楽しんだそう。
その後、渋谷で再会すると、これからゴーカート（モンキーカート）に乗るという。
コスチュームに着替え、奥様が席を外したタイミングで1分だけコディさんにインタビュー。ゴーカートは初めてではなく、去年日本で大雨の中、乗った経験があるという。
コディさんがゴーカートに乗ってスタンバイしたところで、車体にGoPro（アクションカメラ）を取りつけさせてもらった。取材Dは、並走するスタッフの後ろに乗せていただき、2台目カメラを回すことに。さらに、別スタッフが先回り用の3台目カメラをスタンバイ。出発地点に4台目カメラを設置し、合計4台のカメラでハリウッド俳優をロックオン！
さあ、出発だ！
夜の街をゴーカートで疾走し、コディさんは超ごきげん！ かわいいコスチューム姿で、1時間半のドライブを満喫した。奥様との仲良しショットも！
ライド終了後、じゃまた明日密着を…と思った矢先、イベント会社YOUに呼び止められた。「実は彼、明日から超ハードスケジュールなんだ。本人は気を遣って言えないだろうけど、このままだと疲れちゃうから、取材はここまでにしてもらえないかな…」というお願いが。ここまで粘ったが、もはや密着続行は不可能のようだ。あまりに名残惜しいが、コディさんには「イベント、頑張ってください！」と告げ、ビッグな密着は2時間ほどで終了となった。
後日、密着し損ねた「フューエルフェストジャパン」の映像を、特別に送ってもらうことができた。今は亡きポールさんが尽力した災害支援イベントをコディさんが引継ぎ、4年連続4度目の開催となる。
あいにくの雨ではあったが、約3万人もの車好きが集結。イベント収益の一部が、被災者のために寄付される。コディさん、本当にありがとう！ また来年も日本に来てね！
