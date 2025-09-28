¡ÚÂ®Êó¡ÛÉÙ»ÎµÜ»Ô¤Î»³Ãæ¤Ë¥Ñ¥é¥°¥é¥¤¥Àー¤¬ÄÆÍîÃËÀ2¿Í¤¬µßµÞÈÂÁ÷
28Æü¸áÁ°¡¢ÉÙ»ÎµÜ»Ô¤Î»³Ãæ¤Ë¥Ñ¥é¥°¥é¥¤¥Àー¤¬ÄÆÍî¤·¡¢ÃËÀ2¿Í¤¬µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÄÆÍî»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÉÙ»ÎµÜ»Ôº¬¸¶¤Î»³Ãæ¤Ç¡¢¸áÁ°10»þÈ¾¤´¤í¡Ö¥Ñ¥é¥°¥é¥¤¥Àー¤¬ÄÆÍî¤·¤¿¡×¤È´Ø·¸¼Ô¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÆÍî¤·¤¿¤Î¤Ï40Âå¤ÎÃËÀ¤È¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤ÆÈô¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿60Âå¤ÎÃËÀ¤Ç¡¢Èô¹ÔÃæ¤Ë²¿¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤ÇÄÆÍî¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¿Í¤ÏµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÈÂÁ÷»þ¤Ë°Õ¼±¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
