【RG 1/144 ウイングガン ダム ゼロ】 9月27日 発売 価格：4,620円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「RG 1/144 ウイングガンダムゼロ」を9月27日に発売する。価格は4,620円。

本商品は、アニメ「新機動戦記ガンダムW」に登場するMS「ウイングガンダムゼロ」を、同社のプラモデルシリーズ「RG（リアルグレード）」で立体化したもの。パーツの組み替えにより、ネオバード形態への変形が可能で、劇中をイメージした脚先の変形ギミックを搭載している。

「ウイングバインダー」のジョイント部分には5軸による可動ポイントを搭載し、フレキシブルなポージングを実現。「ウイングバインダー」内のバーニアは、ユニットの回転・内部ノズルの伸長・フィンの展開が同時に可動する連動ギミックが内蔵されている。

肩アーマーは展開しバーニアが露出。ビームサーベルの格納もできる。胸部インテーク上部のカバーを開閉することでマシンキャノンが展開する。

股関節にはそれぞれ独立して可動するスイング軸を2か所搭載。腰を沈み込ませることでよりしなやかなポージングが可能で、膝の曲がりに合わせて膝アーマー、脛裏アーマーが連動し展開するギミックも搭載されている。

ツインバスターライフルの合体/分離が可能で、RGオリジナルギミックとして銃身が伸縮する。また、武器持ち手にロック機構を搭載し、ツインバスターライフルを構えた際の保持力をアップ。シールドにはノーズブロックの延長可動と、RGオリジナルギミックとして小翼の連動可動を搭載している。

【付属品】

・ツインバスターライフル×1

・ビームサーベル×2

・シールド×1

・ハンドパーツ×1式

・リアリスティックデカール×1

(C)SOTSU・SUNRISE

※発売日は流通により前後する場合があります。