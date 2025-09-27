「新機動戦記ガンダムW」よりガンプラ「RG 1/144 ウイングガンダムゼロ」本日発売！
BANDAI SPIRITSは、プラモデル「RG 1/144 ウイングガンダムゼロ」を9月27日に発売する。価格は4,620円。
本商品は、アニメ「新機動戦記ガンダムW」に登場するMS「ウイングガンダムゼロ」を、同社のプラモデルシリーズ「RG（リアルグレード）」で立体化したもの。パーツの組み替えにより、ネオバード形態への変形が可能で、劇中をイメージした脚先の変形ギミックを搭載している。
「ウイングバインダー」のジョイント部分には5軸による可動ポイントを搭載し、フレキシブルなポージングを実現。「ウイングバインダー」内のバーニアは、ユニットの回転・内部ノズルの伸長・フィンの展開が同時に可動する連動ギミックが内蔵されている。
肩アーマーは展開しバーニアが露出。ビームサーベルの格納もできる。胸部インテーク上部のカバーを開閉することでマシンキャノンが展開する。
股関節にはそれぞれ独立して可動するスイング軸を2か所搭載。腰を沈み込ませることでよりしなやかなポージングが可能で、膝の曲がりに合わせて膝アーマー、脛裏アーマーが連動し展開するギミックも搭載されている。
ツインバスターライフルの合体/分離が可能で、RGオリジナルギミックとして銃身が伸縮する。また、武器持ち手にロック機構を搭載し、ツインバスターライフルを構えた際の保持力をアップ。シールドにはノーズブロックの延長可動と、RGオリジナルギミックとして小翼の連動可動を搭載している。
【付属品】
・ツインバスターライフル×1
・ビームサーベル×2
・シールド×1
・ハンドパーツ×1式
・リアリスティックデカール×1