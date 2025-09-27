「ドコモのインフルエンザお見舞金保険」提供開始 ワクチン接種で月額保険料230円～
NTTドコモとTokio Marine Xは、「ドコモのインフルエンザお見舞金保険」の提供を9月25日11時に開始した。2026年2月15日23時59分まで、「d払い」アプリから申し込みができる。
保険期間中にインフルエンザA型またはB型に罹患し、治療や入院をした場合に加えて、インフルエンザ脳症と診断された場合にも保険金の受け取りが可能。保険期間は、10月9日0時～2026年3月31日23時59分までの間、最短1カ月単位で設定できる。
インフルエンザの予防接種を受けると予防接種割引が適用され、月額230円から加入可能。予防接種の有無・被保険者の年齢・プランによって保険料が変わる。たとえば、インフルエンザ予防接種ありの場合、20～59歳の月額保険料は基本プランで270円。
0歳から99歳まで加入でき、1回の申し込みで家族一緒に加入することもできる。0～9歳の被保険者は、インフルエンザ予防接種を受けた場合のみ加入できる。また、保険料に対して最大2%のdポイントをためられる。dポイントで保険料を支払うこともできる。インフルエンザ予防接種「あり」の月額保険料 おてがるプラン 基本プラン しっかりプラン 0～4歳 1270円 1410円 1520円 5～9歳 1390円 1610円 1800円 10～14歳 410円 510円 600円 15～19歳 320円 350円 380円 20～59歳 250円 270円 290円 60歳～ 230円 250円 260円
予防接種割引の適用には、予防接種を受けた日が、申し込み日の直近6カ月以内である必要がある。また、申し込み時にインフルエンザの予防接種に関する告知と保険対象者の証明書類の提出が必要。
「d払い」アプリ内の「保険ポータルサイト」で申し込みができる
「おてがるプラン」「基本プラン」「しっかりプラン」のすべてで「治療保険金」「入院保険金」「インフルエンザ脳症診断保険金」が補償される。補償額は全プランで「入院保険金」が3万円、「インフルエンザ脳症診断保険金」が50万円。「治療保険金」はプランによって補償額が異なり、「おてがるプラン」が3000円、「基本プラン」が5000円、「しっかりプラン」が7000円。補償内容 補償内容 おてがるプラン 基本プラン しっかりプラン 治療保険金 3000円 5000円 7000円 入院保険金 3万円 3万円 3万円 インフルエンザ脳症診断保険金 50万円 50万円 50万円
「d払い」アプリ内の「保険ポータルサイト」から保険金請求の手続きができる。
保険金の受け取り方法進呈ポイント d払いにおける支払方法 通常dポイント（d払い） 通常dポイント（dカード） 上乗せdポイント 合計 dカード 0.5％
（保険料200円につき1ポイント） 0.5％
（保険料200円につき1ポイント） 1.0％
（保険料100円につき1ポイント） 2.0％ 電話料金合算払い・d払い残高 0.5％
（保険料200円につき1ポイント） ― 1.0％
（保険料100円につき1ポイント） 1.5％ dカード以外のクレジットカード ― ― 1.0％
（保険料100円につき1ポイント） 1.0％