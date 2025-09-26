この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「老後資金が心配な人はコレを知ってください！老後資産を築く為に抑えておくべきポイントを紹介します！」と題したYouTube動画で、投資アドバイザー・鳥海翔氏が、老後資金作りの具体策から避けるべき落とし穴までを一気に整理した。情報過多で迷う人ほどこの設計図が効くはずだ。



鳥海氏はまず“やらないこと”を明確にせよと突きつける。退職金の一括投資は論外だ。初心者が数千万円を一撃投入して暴落に遭えば、心理的に耐えられず撤退するのがオチだと断じる。特定銘柄やテーマ型への集中投資も不要だ。跳ねる時は派手でも、沈んだ後の回復は甘くない。預金だけで逃げ切る発想も危険だ。物価が上がれば、現金の価値は静かに削られる。さらに金融機関の言いなりで商品を買う態度、そして日本の金融機関を通さない“海外系のよく分からない案件”は避ける。ここで足をすくわれたら老後資金どころではない。



では何をやるのか。答えは一本化だ。投資初心者はS&P 500か全世界株式に絞る。時価総額加重の仕組みによって、勝ち続ける企業の比率が自動で増え、精彩を欠いた企業の比率は落ちる。流行を追い回す必要はない。市場の成長に淡々と乗るだけでよい。



目標は「65歳で2,000万円」を起点に設計する。年利5％想定なら、開始年齢別の毎月積立額はおおむねこうなる。30歳：18,000円、40歳：34,000円、50歳：75,000円、60歳：300,000円。厳しいと感じるなら、ボーナス加算で月額を抑える、到達年齢を70歳へ後ろ倒しにする、初期頭金を入れる――組み合わせれば現実的なラインが見える。



取り崩しは「定額売却」と「定率売却」が基本だ。前者は分かりやすいが暴落時に資産が削れやすい。後者は資産寿命に強いが使い切れないジレンマが残る。ここで鳥海氏が提示するのが第3の選択肢「ガードレール方式」だ。年に一度、資産残高と想定利回りで翌年の取り崩し額を再設定する。増えた年はやや多めに、減った年は控えめに。固定せず調整するから、現実の波に呑まれにくい。



最後に、実現可能性は投資テクニックより家計の再設計で上げる。固定費、無駄な残業、形骸化したサブスク。月1～3万円を投資に振り向けられれば、設計図は急に動き出す。さらに詳しい運用の勘所やガードレール方式の年次調整の考え方は本編で語られる。今回の動画は、老後資産を計画的に積み上げたい人にとっても非常に参考になる内容である。