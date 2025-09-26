山本由伸は12勝＆防御率2.49をマーク

【MLB】ドジャース 8ー0 Dバックス（日本時間26日・フェニックス）

ドジャースは25日（日本時間26日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に8-0で勝利し、4年連続23回目の地区優勝を決めた。恒例のシャンパンファイトでは、大谷翔平投手も美酒に酔いしれ、山本由伸投手について「本当のエース」と称えた。

デーブ・ロバーツ監督の挨拶から始まったシャンパンファイト。大谷はあっという間にびしょ濡れになり、仲間と喜びを分かち合った。

最初に美酒を豪快に浴びせたのは隣にいた山本だった。この日も先発で6回4安打、7奪三振の無失点で勝ち投手になった。シーズンを通しても先発陣の怪我が相次ぐなか12勝（8敗）、リーグ2位の防御率2.49と高いパフォーマンスを披露し続けた。

大谷は2年目の山本について「1年間、本当にローテーションを実質1人だけ守ってフルシーズンで投げてくれたと思う。本当にチームのエースだと思っていますし、みんなそういう期待の中で、今日もいいピッチングをしてくれたのは、ポストシーズン（PS）にもいくにあたってもすごい喜ばしいことだと思う。本当に素晴らしいシーズンだったと思います」と称え、ラストスパートへ期待を寄せた。（Full-Count編集部）