誰が無視できる？“串焼き泥棒”の上目遣いに負ける！海外の名物グルメ「全部は食べられないめし」に大反響【作者に訊く】
アジアを旅する最中、立ち寄った串焼き店で出合ったキュートな“串焼き泥棒”を描いたエッセイ漫画「海外の食べれなくなるめし。」に、X上で多くの反響が集まった。
作者は、海外で体験した出来事を描く漫画家の五箇野人(@gokayajin)さん。ゲッサン(小学館)で連載中の「海外 縁にまかせて歩くだけ。」や、「つかれたときに読む海外旅日記」などの商業作品のかたわら、SNSやブログでも作品を発表しており、同作は2024年1月に公開されたものだ。
ブログには実際の犬の写真も掲載され、作品や写真に現れるその人懐っこい姿に、読者からは「こんなのズルいよ」「これは全部食べられませんわ」「かわいい常習犯」と反響が寄せられた。ウォーカープラスでは作者の五箇野人さんにエピソードのこぼれ話を取材した。
■地域に愛される串焼き泥棒が教えてくれた、異国文化のあたたかい風景
本作「海外の食べれなくなるめし。」に登場する、かわいらしい常習犯の犬について、作者の五箇野人さんは「基本的には野良犬なんですが、寝泊まりできる家が何件かあるそうです」と語る。「この周辺のみなさんで面倒を見ている感じでした」とも話し、地域の人々に見守られながら、自由気ままに暮らすその犬の姿が浮かび上がる。
五箇さんは、お店の雰囲気や犬とのふれあいを「お店は飾らずローカルな感じで居心地よかったです」と振り返る。犬についても「上目遣いも上手で、自分のかわいさを分かってるなと思えるほど、人のことを理解して慣れている感じがあって、それも全部含めて愛らしかったです」と語り、現地の空気感とともに、犬の魅力が深く印象に残っているようだ。
こうした動物とのふれあいを通じて見えてくる文化の違いについては、「野良犬や野良猫の数は、日本と比べ物にならないほど居るという国が多いと感じます」と話す五箇さん。「日本のように餌付けはNGというところはまだ見たことがなく、同じ土地に住んでいる同じ住民として、みんながエサをやったりしている光景や、そのおかげで野良でもとても健康的だったりするのは、見ていて素敵だなと感じます」と語り、海外ならではの人と動物との距離感や、地域に根ざした優しさに心を動かされた様子が伝わってくる。
本作の魅力は、五箇さんの目を通して描かれる、現地の人々と動物との自然な関係性や、異文化の温かさがじんわりと伝わってくる点にある。ぜひ一度読んでみてほしい。
取材協力：五箇野人(@gokayajin)
