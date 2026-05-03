グンゼ新作ハーフトップインナーが優秀！綿100％リブ素材で心地よく

毎日身につけるインナーこそ、着心地にもデザインにもこだわりたいもの。そんな女性にうれしい新作が、グンゼの日本製ブランド「the GUNZE（ザ グンゼ）」から登場しました。今回発売されるのは、天然素材にこだわった「綿100％リブグループ」。やさしい肌あたりと今っぽい見た目を両立し、インナーとしてはもちろん、見せる着こなしにも活躍する注目シリーズです。

綿100％で叶えるやさしい着心地

「the GUNZE」は、日本製×天然素材にこだわり続けてきたグンゼの人気ブランド。長年培ってきた綿素材の研究と品質管理により、素肌に寄り添う快適な着心地を実現しています。

今回登場した「綿100％リブグループ」は、メンズ・レディースで展開する綿100％インナー。脇縫いなし、洗濯タグなし仕様で、肌への刺激を軽減してくれるのが魅力です。

さらに、トレンド感のあるリブ素材を採用し、インナーらしさを感じさせないカジュアルな印象に。アウターからちらりと見えてもおしゃれに決まります。

2024年のブランドリニューアル以降、シンプルで上質感のあるパッケージも人気。自分用にはもちろん、ギフトにも選びやすいシリーズです。

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注目は新発想ハーフトップインナー

レディースアイテムの中でも特に注目したいのが、グンゼ史上初の「一体型接着カップ」を採用したハーフトップインナー。

綿100％（※カップ除く）でありながら、胸まわりの縫い目ゼロを実現し、よりなめらかな着用感に仕上げられています。

ハーフトップ



価格：2,750円（税込）

カップがヨーク部分に固定されているため、着用時のズレや洗濯時の入れ直しといった手間も軽減。タグは転写プリント仕様でチクチクしにくく、縫い目も少ないので肌ストレスを最小限に抑えてくれます。

さらに乾燥機対応で、お手入れしやすいのもうれしいポイントです。

サイズ：M／L（カラー：コーラル／ブラック／グレー杢）

毎日使いたくなる快適インナー

ナチュラルな着心地と便利さを兼ね備えた「綿100％リブグループ」は、忙しい毎日に寄り添う頼れる存在。

やさしいコーラル、定番ブラック、抜け感のあるグレー杢と、使いやすいカラー展開も魅力です。

肌に直接触れるものだからこそ、品質にこだわった一枚を選びたい方にぴったり♡販売はGUNZE STORE（グンゼ公式通販）、グンゼ直営店にて展開中です。ぜひチェックしてみてください。