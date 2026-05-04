「兄弟みたいな関係だから」と言い張る彼氏と女友だち...そして、彼の不自然な態度に不信感が爆発。限界を迎えた私が取った【禁断の行動】とは...！？
読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！「ただの友だち」と言い張る彼氏と女友だちの近すぎる距離感に悩んでいた主人公。さらに、スマホを不自然に隠す彼の行動に違和感は募るばかり…。ついに堪忍袋の緒が切れた彼女は、ある行動に出てしまいます――。
彼氏と女友だちの“近すぎる”関係
サークルで出会った大好きな彼氏と付きあい始め、最初はとても幸せな毎日を送っていました。しかし、彼には以前から仲のいい女友だちがいて、私はずっと少し引っかかっていたのです。
ある日、サークルの飲み会に参加したときのこと。彼とその女友だちは周囲を気にする様子もなく距離が近く、まるで恋人同士のような空気感でした。
モヤモヤが抑えきれなくなった私は、思わず「あの子とどういう関係なの？」と聞いてしまいました。
すると彼は悪びれることもなく、「俺たち、ただの兄弟みたいなもんだから」と笑ってごまかしたのです。
飲み会で見せた不自然な態度にモヤモヤ…
「兄弟みたいな関係」という彼の言葉を聞いても、私はどうしても納得できませんでした。そんななか、別の飲み会で彼がずっとスマホを気にしている様子に気づいたのです。
不思議に思って「なに見てるの？」と近づいた瞬間、彼は焦ったような表情を浮かべ、慌ててスマホを伏せました。
今まで見たことのない不自然な反応に、私は「なにか隠している」と確信しました。その日を境に、彼のスマホのことが頭から離れなくなってしまったのです。
そして、私は「禁断の行動」に出てしまいます…！
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部