「兄弟みたいな関係だから」と言い張る彼氏と女友だち...そして、彼の不自然な態度に不信感が爆発。限界を迎えた私が取った【禁断の行動】とは...！？

読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！「ただの友だち」と言い張る彼氏と女友だちの近すぎる距離感に悩んでいた主人公。さらに、スマホを不自然に隠す彼の行動に違和感は募るばかり…。ついに堪忍袋の緒が切れた彼女は、ある行動に出てしまいます――。

サークルで出会った大好きな彼氏と付きあい始め、最初はとても幸せな毎日を送っていました。しかし、彼には以前から仲のいい女友だちがいて、私はずっと少し引っかかっていたのです。

ある日、サークルの飲み会に参加したときのこと。彼とその女友だちは周囲を気にする様子もなく距離が近く、まるで恋人同士のような空気感でした。

モヤモヤが抑えきれなくなった私は、思わず「あの子とどういう関係なの？」と聞いてしまいました。

すると彼は悪びれることもなく、「俺たち、ただの兄弟みたいなもんだから」と笑ってごまかしたのです。