今回は、自分勝手なモラハラ夫が土下座してきたエピソードを紹介します。

「今さらそんなこと言われても遅い…」

「今から約2年前に、家計を支えるためにパートに出ました。しかしまだ小さい子どもたちは度々体調を崩し、そのたびに仕事を休むことに。それ自体は仕方ないことですが、夫は休みやすい職場にもかかわらず、一度も子どものために仕事を休んでくれたことはありません。

また夫は家事も育児もまったくせず、仕事が休みの日はひとりでどこかに遊びに行ってしまいます。少しは手伝ってほしいと夫にお願いしても、『パートの分際で偉そうなこと言うな』と言ってくるんです。

そんなモラハラで自己中な夫に嫌気がさし、離婚を考えました。離婚に向けてパートから会社員になり、子どもたちと住むアパートも探しています。最近になって夫は、私が離婚に向け行動していることに気づいたのか、突然『今まで本当に悪かった』『どうか離婚しないでくれ……』と土下座してきたんです。

でも、どうせ夫のことだから、謝罪は形だけで本当に反省しているとは思えません。『今さらそんなこと言われても遅い……』という気持ちもあります」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年7月）

▽ 夫がそう簡単に変わるとは思い難いですよね。謝罪するだけなら、いくらでもできますから……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。