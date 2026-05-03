アメリカでは必ずしも客の立場が上ではない！理不尽なクレームに店員は一歩も引かないアメリカ流サービス業の実態【作者に聞く】

アメリカでは必ずしも客の立場が上ではない！理不尽なクレームに店員は一歩も引かないアメリカ流サービス業の実態【作者に聞く】