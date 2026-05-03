アメリカでは必ずしも客の立場が上ではない！理不尽なクレームに店員は一歩も引かないアメリカ流サービス業の実態【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
「どういうことだ、これは！」ファーストフード店で怒号が飛んだ。客が店員に対して、注文したナゲットの数が違うとクレームを入れている。この漫画を描いたのは、現在カルフォルニア州のロサンゼルスに在住しているkasutera(@kasutera5)さん。「店員にクレームを入れる客」という構図は、日本・アメリカの両方で見る光景だ。ただ大きく違うのは、アメリカでは“客の立場が必ずしも上”という相関図が存在しないということ。
「アメリカにも『customer is always right』という言葉があります。お客様は常に正しいという意味で、日本の『お客様は神様です』に近いですね」と語る、本作「クレーム客」作者のkasuteraさん。
「基本的には店員がへりくだる立場ではありますが、あくまで建前感が強く、実際に日本ほど丁寧な言葉遣いはしませんし、接客ももっとラフです。正当なクレームに対しては真摯に対応しますが、理不尽なクレームに対して必要以上にペコペコすることはありませんし、それを周りから咎められることもありません」と、アメリカの“接客事情”について詳しく教えてくれた。
「店員にクレームを入れる客」という構図は、日本・アメリカの両方で見る光景だが、大きく違うのはアメリカでは客の立場が必ずしも上ではないということ。「マネージャーには小言を言われるかもしれませんが…(笑)。でも、この漫画のマネージャーのように従業員の味方をするクールなマネージャーもいます」とのことで、上司さえもアメリカではひと味違うようだ。
kasuteraさんはアメリカでアクターとして活躍しながら、アメリカ生活での実体験を元にした「アメリカあるある漫画」シリーズを発表している。今回紹介したエピソード以外にも、アメリカでの仰天エピソードが満載なkasuteraさんの作品をぜひチェックしてみてほしい。
取材協力：kasutera(@kasutera5)
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