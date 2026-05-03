水森亜土×しまむら「SEASON REASON」コラボ！おてんばガールの刺しゅうTシャツ＋エコバッグセットが1419円
雑誌「InRed」と「リンネル」がプロデュースする大人のしまむらブランド「SEASON REASON by Lin. & Red」から、水森亜土さんとのコラボTシャツが登場する。しまむらパークにて2026年5月9日(土)23時まで予約受付中だ。
【画像】Tシャツ＋エコバッグの全カラーをチェック
1960年代のテレビ番組で人気を集めて以来、半世紀以上にわたって世代を超えて愛され続けているアーティスト・水森亜土さん。今回のコラボ商品「レディース Tシャツ×エコBAG(SEASON REASON×水森亜土)」(1419円)では、亜土ちゃんの代名詞でもあるおてんばガールが主役に。胸元にちょこんと配された刺しゅうのワンポイントが、シンプルなTシャツに“懐かしくて新しい”ガーリーな空気を吹き込んでくれる。裾にはさりげなくピスネームが添えられ、シンプルに見えてディテールへのこだわりが光る仕上がり。
さらにうれしいのが、Tシャツ＋エコバッグのセットで1419円という価格設定。コラボアイテムでこの価格は、なかなかお目にかかれない。
カラーはクリームとブラックの2色展開。クリームにはピンクのエコバッグ、ブラックには爽やかなライトブルーのエコバッグが組み合わされており、Tシャツとおそろいで持てば、亜土ちゃんの世界観を全身でまとえる。
今回のコラボTシャツは予約商品となっており、しまむらの公式アプリ「しまむらパーク」で予約を受付中。注文期間は2026年5月9日(土)23時まで。2025年秋に登場した水森亜土×SEASON REASONの5周年記念コラボでは、オンラインで在庫切れアイテムが続出した。今回も気になる人は、早めの予約をおすすめしたい。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) ADO MIZUMORI
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1960年代のテレビ番組で人気を集めて以来、半世紀以上にわたって世代を超えて愛され続けているアーティスト・水森亜土さん。今回のコラボ商品「レディース Tシャツ×エコBAG(SEASON REASON×水森亜土)」(1419円)では、亜土ちゃんの代名詞でもあるおてんばガールが主役に。胸元にちょこんと配された刺しゅうのワンポイントが、シンプルなTシャツに“懐かしくて新しい”ガーリーな空気を吹き込んでくれる。裾にはさりげなくピスネームが添えられ、シンプルに見えてディテールへのこだわりが光る仕上がり。
さらにうれしいのが、Tシャツ＋エコバッグのセットで1419円という価格設定。コラボアイテムでこの価格は、なかなかお目にかかれない。
カラーはクリームとブラックの2色展開。クリームにはピンクのエコバッグ、ブラックには爽やかなライトブルーのエコバッグが組み合わされており、Tシャツとおそろいで持てば、亜土ちゃんの世界観を全身でまとえる。
今回のコラボTシャツは予約商品となっており、しまむらの公式アプリ「しまむらパーク」で予約を受付中。注文期間は2026年5月9日(土)23時まで。2025年秋に登場した水森亜土×SEASON REASONの5周年記念コラボでは、オンラインで在庫切れアイテムが続出した。今回も気になる人は、早めの予約をおすすめしたい。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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