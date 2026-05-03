「正直、当たり外れが激しい…」業スーの冷凍食品を食べ比べ！“絶対に外さない”リピ確の3品とは
「冷凍食品って結局“あと1品”でしょ？」──そう思っている人にこそ試してほしいのが、業務スーパーの冷凍食品。安さと大容量はもちろん、“主役になるクオリティ”の商品も増えており、正直かなり侮れません。
今回は気になった商品をピックアップし、実際に食べて本音でレビューします。
業務スーパーは神戸物産が展開する、コスパ重視の人気スーパー。輸入食品や大容量商品が多く、「とにかく安い」「クセが強めだけど当たりも多い」と主婦層を中心に支持されています。
特に冷凍コーナーは種類が豊富で、時短ごはんの強い味方。ただし商品によって当たり外れがあるのも、長年業務スーパーに通う筆者の正直な印象です。だからこそ、当たりの商品に出会えたときは何度もリピートしています。それでは今回の購入品を紹介します。
◆ホットク 429円（税込）
韓国屋台の定番おやつ「ホットク」は、筆者が何度リピートしたかわからないほどのお気に入りの商品。手軽に美味しいホットクが食べられるので、冷凍庫に常にストックしています。
フライパンで凍ったまま両面をカリッと焼くだけで、外カリ・中もっちり・黒蜜のとろ〜り感をしっかり楽しめます。黒蜜とピーナッツのソースのつぶつぶした食感もたまらなく、朝食やおやつにもピッタリです。
◆わかめ唐揚げ 213円（税込）
今回初挑戦の「わかめ唐揚げ」は、ちょっとめずらしいおつまみ感覚の1品。サクサク食感でほんのり磯の香りがする、普通の唐揚げとは全く別ジャンルです。
パリパリした食感が楽しく、軽やかなのでポテトチップス感覚で食べられます。ただ、わかめよりも衣の味が前に出やすい印象。また、揚げるときにポロポロと崩れやすいので扱いには注意が必要です。お酒のおつまみや副菜として取り入れると使いやすい商品です。
◆のり塩スティックチキン 559円（税込）
骨なしで食べやすく、お弁当にも便利な「のり塩スティックチキン」は、安定の使いやすさが魅力。特別感というよりは、日常のおかずとして冷凍庫にあると安心できるアイテムです。
鶏肉がしっとり柔らかく、万人受けする味わいでメインのおかずとしてしっかり成り立ちます。夕飯はもちろん、お弁当に入っていたらテンションが上がるはず。リピート確定の1品です。
◆甘辛ヤンニョムチキン 516円（税込）
夕飯のメインとして使える「甘辛ヤンニョムチキン」は、辛さがしっかりあるので好みが分かれやすい印象ですが、辛党の人には刺さる美味しさです。
実際に食べてみると、甘さよりも圧倒的にピリッとした辛さが強め。ただ、辛さの中にも旨味があり、お肉も柔らかく1個のボリュームもあります。味が濃いのでご飯がすすむタイプで、満足感も十分。辛いものが好きな人にはぜひ試してほしい1品です。
◆小籠包 635円（税込）
500gたっぷり入った「小籠包」は、割ったときのスープ感もあってお腹もしっかり満たされます。
レンチンで手軽に温めても良いですが、せいろで蒸すとよりモチモチな食感に。皮が厚めなので肉感よりも皮の食感を強く感じやすく、好みが分かれる部分もあります。スープに入れて食べるのもおすすめで、アレンジ次第で楽しみ方が広がる商品です。
◆忙しい日の救世主として、便利な冷凍食品！
業務スーパーの冷凍食品は種類が豊富で、冷凍庫にストックしておくだけで忙しい日のお守り的な存在になります。
今回紹介した商品の中で特にリピートしたいと感じたのは、「ホットク」「ヤンニョムチキン」「のり塩スティックチキン」の3点。アレンジやお弁当活用、おやつなど幅広く使えるので、ぜひチェックしてみてください。
＜写真・文／鈴木風香＞
【鈴木風香】
フリーライター・記者。ファッション・美容の専門学校を卒業後、アパレル企業にて勤務。息子2人の出産を経てライターとして活動を開始。ママ目線での情報をお届け。Instagram:＠yuyz.mama
今回は気になった商品をピックアップし、実際に食べて本音でレビューします。
業務スーパーは神戸物産が展開する、コスパ重視の人気スーパー。輸入食品や大容量商品が多く、「とにかく安い」「クセが強めだけど当たりも多い」と主婦層を中心に支持されています。
◆ホットク 429円（税込）
韓国屋台の定番おやつ「ホットク」は、筆者が何度リピートしたかわからないほどのお気に入りの商品。手軽に美味しいホットクが食べられるので、冷凍庫に常にストックしています。
フライパンで凍ったまま両面をカリッと焼くだけで、外カリ・中もっちり・黒蜜のとろ〜り感をしっかり楽しめます。黒蜜とピーナッツのソースのつぶつぶした食感もたまらなく、朝食やおやつにもピッタリです。
◆わかめ唐揚げ 213円（税込）
今回初挑戦の「わかめ唐揚げ」は、ちょっとめずらしいおつまみ感覚の1品。サクサク食感でほんのり磯の香りがする、普通の唐揚げとは全く別ジャンルです。
パリパリした食感が楽しく、軽やかなのでポテトチップス感覚で食べられます。ただ、わかめよりも衣の味が前に出やすい印象。また、揚げるときにポロポロと崩れやすいので扱いには注意が必要です。お酒のおつまみや副菜として取り入れると使いやすい商品です。
◆のり塩スティックチキン 559円（税込）
骨なしで食べやすく、お弁当にも便利な「のり塩スティックチキン」は、安定の使いやすさが魅力。特別感というよりは、日常のおかずとして冷凍庫にあると安心できるアイテムです。
鶏肉がしっとり柔らかく、万人受けする味わいでメインのおかずとしてしっかり成り立ちます。夕飯はもちろん、お弁当に入っていたらテンションが上がるはず。リピート確定の1品です。
◆甘辛ヤンニョムチキン 516円（税込）
夕飯のメインとして使える「甘辛ヤンニョムチキン」は、辛さがしっかりあるので好みが分かれやすい印象ですが、辛党の人には刺さる美味しさです。
実際に食べてみると、甘さよりも圧倒的にピリッとした辛さが強め。ただ、辛さの中にも旨味があり、お肉も柔らかく1個のボリュームもあります。味が濃いのでご飯がすすむタイプで、満足感も十分。辛いものが好きな人にはぜひ試してほしい1品です。
◆小籠包 635円（税込）
500gたっぷり入った「小籠包」は、割ったときのスープ感もあってお腹もしっかり満たされます。
レンチンで手軽に温めても良いですが、せいろで蒸すとよりモチモチな食感に。皮が厚めなので肉感よりも皮の食感を強く感じやすく、好みが分かれる部分もあります。スープに入れて食べるのもおすすめで、アレンジ次第で楽しみ方が広がる商品です。
◆忙しい日の救世主として、便利な冷凍食品！
業務スーパーの冷凍食品は種類が豊富で、冷凍庫にストックしておくだけで忙しい日のお守り的な存在になります。
今回紹介した商品の中で特にリピートしたいと感じたのは、「ホットク」「ヤンニョムチキン」「のり塩スティックチキン」の3点。アレンジやお弁当活用、おやつなど幅広く使えるので、ぜひチェックしてみてください。
＜写真・文／鈴木風香＞
【鈴木風香】
フリーライター・記者。ファッション・美容の専門学校を卒業後、アパレル企業にて勤務。息子2人の出産を経てライターとして活動を開始。ママ目線での情報をお届け。Instagram:＠yuyz.mama