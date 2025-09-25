TBSテレビのグループ会社に勤める30代の男が、TBSの局舎内で人気アニメグッズを盗んだとして、警視庁に逮捕されたことがわかりました。

窃盗の疑いで逮捕されたのは、TBSグループの制作会社・TBSスパークルの社員・林遼二容疑者（35）です。

捜査関係者によりますと、林容疑者は今年4月から5月にかけTBSの局舎内で、人気アニメのフィギュア3点など複数の商品やサンプル品を盗んだ疑いがもたれています。

林容疑者はアニメ事業とは別の部署に勤務していますが、盗まれた商品などが入った段ボール箱を物色している姿が防犯カメラで確認されていました。林容疑者は盗んだ品を秋葉原にあるグッズショップに持ち込んで売却していたということで、取り調べに対し「盗んだことに間違いありません」と容疑を認めているということです。

また、「今回以外にも同じような手口で盗んだことがある」と供述しているということで、警視庁は余罪についても調べを進める方針です。

林容疑者が所属するTBSスパークルは、「当社の社員が逮捕されたことは誠に遺憾です。事実関係を調べ厳正に対処してまいります」とコメントしています。