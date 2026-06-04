評価が低い人は、能力が低いのではない。「評価につながる行動」を知らないだけだ。たとえば、上司の期待に応えようと、誰よりも早く動き、丁寧に仕事を仕上げる。多くの人は「上司に評価されれば十分」と考えているが、実際にはその前提が間違っている可能性がある。815社・17万3000人の働き方を分析してきた専門家・越川慎司氏によれば、評価される人ほど、直属の上司に気に入られる努力はそれほどしないという。では、評価を得