【モデルプレス＝2026/06/04】平成ノブシコブシの吉村崇が6月4日、「ノンストップ！」（フジテレビ系／月曜〜金曜：あさ9時〜）に生出演。嵐への想いを語った。【写真】ノブコブ吉村、嵐メンバーとの仲睦まじい姿◆吉村崇、嵐への想い5月31日、東京ドームにて行われたラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」最終公演をもって、約26年半の活動に幕を下ろした嵐。同日放送された「サンデー・ジャポン」（TBS系／毎