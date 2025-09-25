サーティワンのハロウィン♡黒ねこが主役の限定アイス＆グッズ

2025年のハロウィンは、サーティワンから”黒ねこ”が主役のお祭り騒ぎ♪10月1日（水）～31日（金）の期間限定で「おかしにゃ おかしにゃ にゃろうぃ～ん」が開催されます。黒ねこピックや黒いスプーン付きのアイスに、秋の味覚を盛り込んだフレーバー、キュートな限定サンデーやボックスまで勢ぞろい。子どもから大人まで楽しめるワクワクの限定スイーツを一緒にチェックしてみましょう♡

黒ねこが主役！限定フレーバー＆スイーツ

まず注目は新作「月夜のおさつバター 黒ごま入り」（420円）。さつまいも風味アイスにバターリボンと黒ごまクリスプを加え、秋の満月をイメージした一品です。

マジカルミントナイト

魔女のトリック

コットンキャンディ

そのほか「マジカルミントナイト」（420円）や色が逆転した「魔女のトリック」（420円）、ポップな「コットンキャンディ」（420円）など、ハロウィン限定フレーバーも見逃せません。

にゃブルカップ

カラメルスイートポテトにゃんデー

おかしにゃ チョコレートにゃんデー

さらに、黒ねこピックが付いた「にゃブルカップ」（510円～760円）、スイートポテトを丸ごとトッピングした「カラメルスイートポテトにゃんデー」（760円）、猫の肉球チョコがかわいい「おかしにゃ チョコレートにゃんデー」（560円）も登場。

にゃろうぃん ハッピーフレンズ

子どもに人気の「にゃろうぃん ハッピーフレンズ」（450円）は黒ねこや恐竜、うさぎなど5種類から選べます。

パーティーにぴったり♪豪華セットも登場

スペにゃるセット

ハロウィンパーティーにおすすめなのが、アイス8コ入り＆黒ねこポーチ付きの「スペにゃるセット」（スモール2,650円／レギュラー3,210円）。手触りのよい起毛素材の限定ポーチは猫好き必見です。

にゃろうぃん バラエティボックス

また、アイス6コまたは8コを詰められる「にゃろうぃん バラエティボックス」（スモール1,870円～2,380円／レギュラー2,310円～2,940円）は、黒ねこ探しクイズ付きのデザインで遊び心満点。

さらに期間中は、子ども向けの「サーティワンパスポート」がハロウィン限定デザインのポイントシールに変身。

10月31日には、数量限定で「キットカット」のプレゼントもあり、最後まで盛り上がります♪

ハロウィン気分を盛り上げるサーティワン♡

毎年大人気のサーティワンのハロウィン企画。今年は黒ねこをテーマに、遊び心たっぷりのフレーバーや限定グッズがそろいました。

家族や友人とシェアできるセットから、見た目もキュートなサンデーまで、どれを選んでも笑顔になれること間違いなし。10月限定のスペシャルな体験を、サーティワンで楽しんでみませんか？