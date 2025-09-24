「人生初の彼氏ができました！得意料理は“煮込み料理”と言ったものの、本当はカレーしか作ったことありません。嘘がバレる前に・・・」
日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」
今回は「煮込んで美味しく」をテーマに、そろそろ恋しくなる煮込み料理のレシピを中国料理のプロ・河野篤史 先生（辻調理師専門学校）に教わる。
今日のお悩みは「人生初の彼氏ができました！得意料理は“煮込み料理”と言ったものの、本当はカレーしか作ったことありません。嘘がバレる前に煮込み料理マスターしたいです！」というもの
そこで、「鶏とオクラの煮込み」「しめじとエリンギの醤油煮込み」「キャベツとスペアリブの煮込み」を提案する。この中から調理するのは、トロトロに煮込んだキャベツに「キャベツの大トロやぁ～！」とDAIGOも感激した中華風ポトフ！©️ABCテレビ
「キャベツとスペアリブの煮込み」
＜材料（２人分）＞
スペアリブ 400g
塩 小さじ1/2
キャベツ 1/2個（400g）
玉ねぎ 50g
にんにく ５g
鶏ガラスープ 800ml
しょうゆ 小さじ１
花椒粉（ホァジャオフェン） 小さじ1/3
サラダ油 適量
＜作り方＞
① スペアリブは骨に沿って切り込みを入れ、塩をもみ込んで10分おく。
② キャベツは芯をつけて４等分のくし形に切り、玉ねぎは５mm厚さに切り、にんにくは薄切りにする。
③ フライパンにサラダ油適量を熱し、スペアリブを強火で焼き、弱火にして玉ねぎとにんにくを加え、玉ねぎがしんなりするまで炒める。
④ ③に鶏ガラスープを加えて煮立て、しょうゆ、キャベツを加えて蓋をし、中火で20分煮込む。
⑤ ④に花椒粉を加えて混ぜ、器に盛る。
【TVer】作り方を動画で見る
DAIGO「スペアリブがすごくやわらかい！味もしっかりとしみていますね。キャベツもトロットロにやわらかくてすごくおいしいです。キャベツとお肉がガッツリ食べられて、満足感もバッチリ。これはぜひレパートリーに加えてほしいです」
☆そのほか２品の詳しいレシピは公式ホームページ＆公式インスタグラムで！
