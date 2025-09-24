

中村獅童

『RGG SUMMIT 2025／龍が如くスタジオ新作発表会』が24日、都内で行われ、『龍が如く 極３／龍が如く３外伝 Dark Ties』の制作が発表された。キャストには、黒田崇矢、中村獅童、笠松将、宮迫博之、宮川大輔、徳重聡、石橋凌、香川照之が名を連ねる。

『龍が如く 極３』は、2009年に発売された『龍が如く３』を「極クオリティ」で鮮やかに蘇らせたタイトル。数多の絆を背負い、守るために戦い続ける主人公・桐生一馬の物語が描かれる。

『龍が如く３外伝 Dark Ties』は、桐生の前に立ちふさがる強敵・峯義孝を主人公としたタイトル。ベンチャー企業のトップだった峯が極道の世界に身を投じるに至った歩みをドラマチックに描かれる。

東城会若頭補佐及び直系浜崎組組長・浜崎豪を演じる香川照之。顔の表情もモーションキャプチャーを使って再現させた。「龍が如くスタジオ」代表として制作総指揮を務める横山昌義氏（セガ）は「香川さんの顔の表情の演技はたぶん誰もできなくてアニメーターが手でつけるのも難しい」。

16年ぶりに峯義孝を担当することになった中村獅童も「顔芸がとても勉強になりますよね。歌舞伎のときとは違って」としみじみ語った。 【龍が如く 極３

主要キャスト】元東城会四代目会長

桐生一馬（出演：黒田崇矢）琉道一家組長

名嘉原茂（出演：石橋凌）琉道一家若頭

島袋力也（出演：笠松将）琉道一家若衆

幹夫（出演：宮川大輔）東城会六代目会長

堂島大吾（出演：徳重聡）東城会若頭補佐及び直系三代目錦山組組長

神田強（出演：宮迫博之）東城会若頭補佐及び直系白峯会会長

峯義孝（出演：中村獅童）東城会若頭補佐及び直系浜崎組組長

浜崎豪（出演：香川照之）防衛大臣

田宮隆造（出演：大塚明夫）桐生と沖縄で暮らす少女

澤村遥（出演：釘宮理恵）