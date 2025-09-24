J1リーグ第31節 柏0（0-0）0広島

19:03キックオフ 三協フロンテア柏スタジアム 入場者数 13,552人

J1でトップレベルを誇るプレークオリティのチーム同士の対決。優勝を目指すうえで、どちらにとっても勝ち点3が欲しい試合だったが、互いに一歩も譲らす結果は無得点の引き分けに終わった。

拮抗した展開ながらも、ゲームの主導権を握ったのは広島だった。高いゾーンから敷くマンマークの守備が機能し、塩谷司をボランチに上げて戦いの場面で局面をリードし、ボール保持者と受け手に自由を与えずに柏のパス攻撃を分断した。ボール奪取後のトランジションもスピーディで柏ゴールに度々迫り、また良質なクロスから生み出される空中戦にも迫力があった。得点を奪えなかったのは、シュートがポストに阻まれるなどの不運もあったが、身体を張った柏最終ラインのディフェンス−−特に古賀太陽−−によるところも大きかった。

一方、前試合から中2日のスケジュールと、怪我人による戦力低下で厳しい戦いを強いられた柏だったが、終盤に両サイドを交代し、疲れの見える広島守備陣のスペースを突き始めてから一気にペースを掴んだ。特に右アウトサイドに投入された小屋松知哉は、縦横無尽に広島守備ブロックを引き裂き、幾度となくチャンスを作り出したが、こちらも得点を決めきるまでには至らなかった。

力の籠ったデュエルとプレーのスピードと強度。そして選手交代の戦術マネジメント。Jリーグのレベルの高さを実感できた試合だった。