【レポート】timelesz夏の終わりのスーパーファンミーティングに5万人が熱狂

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

9月15日（千葉）と9月23日（大阪）に、timeleszのファンミーティングイベント『timelesz SUPER FAMeeting～また夏が終わっていくんだね。でも、今年は新しい家族と過ごした最高の時間だった。だから夏の終わりも一緒にいようよ。唯一無二のレイトサマーParty！残暑の花火もいいんじゃない？～』が開催された。

■「Rock this Party」のパフォーマンスからイベントがスタート！

このファンミーティングは、6月11日発売のアルバム『FAM』を購入、応募したファンの中から抽選で約5万人が参加。“より多くのファンの方と一緒に過ごしたい”というメンバーの想いから、千葉会場はZOZOマリンスタジアム、大阪会場は万博記念公園と、timeleszにとって大規模な屋外会場での実施となった。

イベント本編は、ライブパフォーマンス、トーク、ゲームコーナー、楽曲とシンクロさせた打ち上げ花火演出で構成。さらに夏祭りのコンセプトのもと、会場には特別企画が満載。イベント開始前から、フォトパネルコーナーやグッズコーナー、イベントにちなんだキッチンカーグルメを思い思いに楽しむたくさんのファンの姿が見受けられた。

そして、本編は陽が落ち、暗くなりかけた18時にスタート。

メンバーの登場を待ちわびたファンから“timeleszコール”が湧き上がる。“レイトサマーParty”の準備をする楽しそうなメンバーを映し出したオープニング映像が流れたあと、メインステージに登場した8人。大歓声に包まれるなか、「Rock this Party」のパフォーマンスからイベントはスタートした。

少し過ごしやすくなった気候にぴったりのさわやかなナンバーで、アルバム『FAM』のリード曲「ワンアンドオンリー」。さらに、11月12日に発売されるシングルから「Steal The Show」と、圧巻のダンスパフォーマンスで冒頭から観客を圧倒する。

■“頭キーン現象”に顔をしかめながら一生懸命かき氷を頬張るtimelesz

トークコーナーでは、「最高の夏の思い出にしましょう！」とファンとの掛け合いから始まり、メンバーのクロストークなど、和やかな雰囲気に包まれた。

続いては、ゲームコーナー。“レイトサマーParty”にちなんだ独創的でユーモラスな夏を感じるゲーム名がスクリーンに映し出される。このイベントのためにメンバーが考えた「オリジナル打ち上げ花火」を賭け、4チームに分かれて挑んだのは「かき氷早食い対決～ガリガリブルブルでTENYAWANYA！～」。かき氷を既定の量まで削ってパートナーにパスし、もうひとりはブルブル振動マシーンに揺られながら、こぼさず早食いにチャレンジするというゲーム。“頭キーン現象”に顔をしかめながら一生懸命かき氷を頬張るメンバーの姿に、ファンから応援の歓声が上がった。

最終決戦は菊池風磨＆橋本将生ペア、原嘉孝＆篠塚大輝ペアの対決。ブルブル振動マシーンが壊れてエアーブルブルを披露しながらかき氷を口に運ぶ原に対して、かき氷器が壊れて大きい氷をそのまま頬張ろうとする橋本と、予期せぬアクシデントにまさに“TENYAWANYA”するメンバーの様子に会場は大笑い。結局“あっちむいてホイ！対決”で優勝したのは、原嘉孝＆篠塚大輝ペア。ご褒美として原、篠塚考案の打ち上げ花火がそれぞれ上がり、会場からはお待ちかねの花火に歓声が上がった。

■クライマックスは花火と音楽のコラボレーション！

その後、クライマックスの花火パートへ。夏気分をより盛り上げるべく、メンバーがステージ上で浴衣に生着替え。シルエットが透けるパーテーション越しに衣装チェンジし、メンバーカラーの帯がポイントの浴衣姿をポーズを決めながら披露。そこからそれぞれのトロッコに乗り、会場隅々のファンとの交流を楽しみながら、ファンと一緒に花火を観るために後方ステージへ。

そして、いよいよ花火がスタート。timeleszの楽曲に合わせ、緻密に計算されたタイミングで打ち上げられる花火と、コンサート会場さながらの音響・ライティング演出との融合に、メンバーからもファンからも感動の声が漏れる。

切ないメロディにはしっとりとした花火が寄り添い、力強いビートには迫力満点の連発花火がシンクロ。メンバーカラーが随所に使用され、文字やマークなどデザインに趣向を凝らした花火も含め、約25分にも及ぶ花火と音楽のコラボレーションで、会場全体の高揚感は最高潮に。

■【画像】浴衣姿のtimelesz、迫力満点の花火

■最後は新曲「レシピ」を初披露！

花火が終わったあとも、さらにうれしい演出が続き、アルバム『FAM』の中から「HONEY ALMOND」を初パフォーマンスしながら再びメインステージに戻ったメンバーは、最後に11月12日に発売されるシングルから「レシピ」を初披露。この曲は松島聡が初主演、猪俣周杜が初出演するテレビ朝日系ドラマ オシドラサタデー『パパと親父のウチご飯』の主題歌。サビ部分の振り付けも松島が考案。真似しやすい手振りを見よう見まねで早速練習する微笑ましいファンの姿も。

ドラマの世界観とリンクした温かい楽曲で会場の一体感がさらに増したところで、メンバーからファンへ向けて最後にひと言ずつ挨拶、想いを届けた。

「今日はお越しいただきありがとうございました！ 素敵な花火を見て泣きそうになりましたが、最高の夏の思い出ができました！ 僕たちの想いは届きましたか？ これからも皆さんに笑顔になっていただけるよう、ずっと一緒に思い出を重ねていきたいです。また会える日を楽しみにしています！」

メンバーの言葉に会場からは自然と拍手と笑顔が溢れる。グループ史上最大規模となる会場で、より近づいたtimeleszとファンの距離。忘れられない夏の終わりの一日となった。

なお、このファンミーティングの映像は、11月12日発売のシングル「Steal The Show / レシピ」の3形態同時予約購入特典に決定。2025年12月～2026年2月にはドームツアー『We’re timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME』の開催も決定しており、勢いを増すtimelesz。今後も目が離せない。

■花火パート楽曲

「Rock this Party」

「Popcoooooooorn!」

「HONEY ALMOND」

「Summer Ride」

「冬が来たよ」

「ワンアンドオンリー」

「Anthem -episode 1-」

「RUN」

「Baby What’s Your Name?」

「ぎゅっと」

「timeless」

「手をたたけ愛ならせ」

■リリース情報

2025.06.11 ON SALE

ALBUM『FAM』

2025.11.12 ON SALE

SINGLE「Steal The Show /レシピ」

■関連リンク

timelesz OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/24

https://ovtp.jp/