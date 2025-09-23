出塁率.391＆OPS.853＆26盗塁…WARは驚異の6.9

メジャーリーグはシーズン佳境を迎え、今季のMVP争いにも注目が集まっている。ア・リーグはアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）とカル・ローリー捕手（マリナーズ）の一騎打ちと見られ、ナ・リーグでは大谷翔平投手（ドジャース）が大本命。そんな中、大谷に“肉薄”する伏兵が米ファンの間で話題を呼んでいる。

MLB公式でアソシエイト・プロデューサーを務めていたアレックス・ファスト氏が22日（日本時間23日）、自身のX（旧ツイッター）を更新。MVP投票で重要視されるWARのランキングを掲載した。1位はジャッジの9.2、2位はローリーの8.8、3位はボビー・ウィットJr.内野手（ロイヤルズ）の7.7、4位に7.3の大谷が入った。そして5位の6.9は名前が隠され、ファンに問う形で質問。その答えは――ダイヤモンドバックスのヘラルド・ペルドモ内野手だ。

今季は155試合に出場して打率.290、19本塁打97打点、出塁率.391、OPS.853、26盗塁。打撃成績でリーグトップに立つ項目はない。それでも、遊撃守備ではDRS（守備防御点）+5と高い貢献度を誇り、走攻守のパッケージの完成度がWAR6.9に繋がっている格好だ。

MLB公式でもペルドモは「比較的無名だったが、ナ・リーグMVP候補に浮上した」として取り上げられるなど、今季の活躍はまさに出色。米ファンからも「球界で最も過小評価されている」「誰も議論しないが、ペルドモは素晴らしい選手だ」「ペルドモの今季はまさにアンビリーバブル」などと評価されている。チームは熾烈なプレーオフ争いを演じる中、ペルドモのさらなる活躍に期待が高まる。（Full-Count編集部）