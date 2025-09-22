Åê»ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ÎÄ»³¤æÆ»á¤¬·Ù¾â¡ª¡È°ì³ç¤«Ç¯¶â¤«¡É¤Ç·ë²Ì¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡Ø¡Ú¿·iDeCo¡Û2027Ç¯¤«¤éiDeCo¤¬ºÇÂç7.5Ëü±ß¤Ë³ÈÂç¡ª¤¿¤À¤·¤³¤ì¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÏ·¸å¤Ë²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë´í¸±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ä¡Ú²þÀµË¡°Æ¡¦²ÝÀÇ¡Û¡Ù
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2027Ç¯¤«¤éiDeCo¡Ê¸Ä¿Í·¿³ÎÄêµò½ÐÇ¯¶â¡Ë¤Î³Ý¤±¶â¾å¸Â¤¬°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë――¤³¤Î²þÀµ¤ò¥Æー¥Þ¤ËÅê»ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡¦Ä»³¤æÆ»á¤¬YouTubeÆ°²è¡Ø¡Ú¿·iDeCo¡Û2027Ç¯¤«¤éiDeCo¤¬ºÇÂç7.5Ëü±ß¤Ë³ÈÂç¡ª¤¿¤À¤·¤³¤ì¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÏ·¸å¤Ë²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë´í¸±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ä¡Ú²þÀµË¡°Æ¡¦²ÝÀÇ¡Û¡Ù¤ò¸ø³«¤·¡¢À©ÅÙÊÑ¹¹¤ÎÍ×ÅÀ¤È¸«Íî¤È¤·¤ä¤¹¤¤²ÝÀÇ¥ê¥¹¥¯¤òÀ°Íý¤·¤¿¡£
Ä»³¤»á¤Ï¡ÖiDeCo²þÀµ»þ´ü¤¬¤Ä¤¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¾å¸Â¤¬¼«±Ä¶È¼Ô¤Ï6Ëü8,000±ß¢ª7Ëü5,000±ß¡¢²ñ¼Ò°÷¤Ï2Ëü3,000±ß¢ª6Ëü2,000±ß¤ØÂçÉý¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤È²òÀâ¡£¾å¸Â³ÈÂç¤ÇÀáÀÇÍ¾ÃÏ¤Ï¹¤¬¤ë°ìÊý¡¢±¿ÍÑ¤È¼õ¤±¼è¤ê¤ÎÀß·×¤ò¸í¤ì¤ÐÉÔÍø¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤ÈÅ£¤ò»É¤¹¡£
Èæ³Ó¤Î¼´¤ÏNISA¤È¤Î°ã¤¤¤À¡£NISA¤Ï±¿ÍÑ±×¤¬Èó²ÝÀÇ¤Ç¼õ¤±¼è¤ê»þ¤Î²ÝÀÇ¤¬´ðËÜÅª¤ËÀ¸¤¸¤Ê¤¤¡£iDeCo¤â±¿ÍÑ±×¤ÏÈó²ÝÀÇ¤À¤¬¡¢³Ý¶â¤¬½êÆÀ¹µ½ü¤Ë¤Ê¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¼õ¤±¼è¤ê»þ¤ÏÂà¿¦½êÆÀ¤Ê¤É¤Î¥ëー¥ë¤¬Íí¤ß¡¢²ÝÀÇ¤¬È¯À¸¤·ÆÀ¤ë¡£Ç¯¼ý600Ëü±ß¡¦50ºÐ¤¬Ëè·î6Ëü2,000±ß¤ò10Ç¯ÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤È¡¢¸µËÜ744Ëü±ß¤¬Ç¯Íø5¡óÁÛÄê¤ÇÌó960Ëü±ß¤ËÅþÃ£¡£¤³¤Î¥±ー¥¹¤Ç¤Ï³Ý¶â¹µ½ü¤Ë¤è¤ëÀáÀÇ¤¬Îß·×Ìó220Ëü±ß¡¢°ìÊý¤Ç¼õ¤±¼è¤ê»þ¤ËÂà¿¦½êÆÀÀÇ¤¬Ìó50Ëü±ß¡£º¹¤·°ú¤¤ÇÍÍø¤ËÆ¯¤¯¸«Î©¤Æ¤ò¼¨¤¹¡£
¤·¤«¤·½êÆÀÀÇ¡¦½»Ì±ÀÇ¤ÎÉéÃ´¤¬¤Ê¤¤Ìµ¿¦¤ä¼çÉØ¤¬Æ±¾ò·ï¤ÇÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤È¡¢¹µ½ü¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¥¼¥í¤Î¤Þ¤Þ¼õ¤±¼è¤ê¤ÇÌó50Ëü±ß¤ÎÀÇ¤À¤±¤¬¾è¤ë¡£Ä»³¤»á¤Ï¡ÖNISA¤Ê¤é960Ëü±ß¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤¬¡¢iDeCo¤À¤È910Ëü±ß¤ËÌÜ¸º¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¶ñÂÎÅª¤Ë»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼õ¤±¼è¤êÊýË¡¤ÎÁªÂò¤â½ÅÍ×¤À¡£°ì³ç¼õ¤±¼è¤ê¤ÏÂà¿¦½êÆÀ¹µ½ü¡Ê20Ç¯°Ê²¼¤Ï40Ëü±ß¡ßÇ¯¿ô¡¢20Ç¯°Ê¾å¤Ï800Ëü±ß¡Ü70Ëü±ß¡ß[Ç¯¿ô-20]¡Ë¤ÎÈÏ°Ï¤Ë¼ý¤Þ¤ì¤ÐÍÍø¡£Ç¯¶â¼õ¤±¼è¤ê¤Ï´ü´Ö¤òºÇÄ¹20Ç¯¤Þ¤ÇÁª¤Ù¡¢¸øÅªÇ¯¶â¤È¤Î¹ç»»³Û¤Î´ÉÍý¤ÇÇ¯´Ö¤Î²ÝÀÇ¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤òÍÞÀ©¤·¤ä¤¹¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼õ¤±¼è¤ê³«»Ï»þ¤Ë°ì³ç¤«Ç¯¶â¤«¤òÁª¤Ö¤¬¡¢·è¤á¤¿¸å¤ÎÅÓÃæÊÑ¹¹¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤ÅÀ¤â¶¯Ä´¤µ¤ì¤¿¡£
ÁêÂ³¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÀÑÎ©Ãæ¤Î»àË´¤Ï»Ä¹â¤¬°äÂ²¤Ø»ÙÊ§¤ï¤ì¡¢»àË´Âà¿¦¶â°·¤¤¤Ç¡Ö500Ëü±ß¡ßË¡ÄêÁêÂ³¿Í¡×¤ÎÈó²ÝÀÇÏÈ¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£°ìÊý¡¢Ç¯¶â¼õµëÃæ¤Î»àË´¤Ç»Ä³Û¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤ÏÄÌ¾ï¤ÎÁêÂ³ºâ»º¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¡£À©ÅÙ¤Î°Â¿´ºàÎÁ¤ÈÎ±°ÕÅÀ¤¬´Ê·é¤ËÀ°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
À©ÅÙ¤Ï³ÈÂç¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·Ã¯¤Ë¤Ç¤âÌµ¾ò·ï¤ÇÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ç¯¼ý¤äÂà¿¦¶â¤ÎÍÌµ¡¢¼õ¤±¼è¤êÊý¤Ç·ëÏÀ¤ÏÊ¿Á³¤ÈµÕÅ¾¤¹¤ë¡£È½ÃÇºàÎÁ¤ò¼«Ê¬¤Î²È·×¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢ËÜÊÔ¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿¿ôÃÍ´¶¤È·×»»¥ëー¥ë¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ»ëÄ°¤¹¤ë¤Èç¥¤ËÍî¤Á¤ë¤Ï¤º¤À¡£ËÜÊÔ¤Ï¡¢iDeCo¤ÈNISA¤Î»È¤¤Ê¬¤±¤ä¼õ¤±¼è¤êÀß·×¤ËÇº¤à¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë»²¹Í¤Ë¤Ê¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ë¡£
Ä»³¤»á¤Ï¡ÖiDeCo²þÀµ»þ´ü¤¬¤Ä¤¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¾å¸Â¤¬¼«±Ä¶È¼Ô¤Ï6Ëü8,000±ß¢ª7Ëü5,000±ß¡¢²ñ¼Ò°÷¤Ï2Ëü3,000±ß¢ª6Ëü2,000±ß¤ØÂçÉý¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤È²òÀâ¡£¾å¸Â³ÈÂç¤ÇÀáÀÇÍ¾ÃÏ¤Ï¹¤¬¤ë°ìÊý¡¢±¿ÍÑ¤È¼õ¤±¼è¤ê¤ÎÀß·×¤ò¸í¤ì¤ÐÉÔÍø¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤ÈÅ£¤ò»É¤¹¡£
Èæ³Ó¤Î¼´¤ÏNISA¤È¤Î°ã¤¤¤À¡£NISA¤Ï±¿ÍÑ±×¤¬Èó²ÝÀÇ¤Ç¼õ¤±¼è¤ê»þ¤Î²ÝÀÇ¤¬´ðËÜÅª¤ËÀ¸¤¸¤Ê¤¤¡£iDeCo¤â±¿ÍÑ±×¤ÏÈó²ÝÀÇ¤À¤¬¡¢³Ý¶â¤¬½êÆÀ¹µ½ü¤Ë¤Ê¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¼õ¤±¼è¤ê»þ¤ÏÂà¿¦½êÆÀ¤Ê¤É¤Î¥ëー¥ë¤¬Íí¤ß¡¢²ÝÀÇ¤¬È¯À¸¤·ÆÀ¤ë¡£Ç¯¼ý600Ëü±ß¡¦50ºÐ¤¬Ëè·î6Ëü2,000±ß¤ò10Ç¯ÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤È¡¢¸µËÜ744Ëü±ß¤¬Ç¯Íø5¡óÁÛÄê¤ÇÌó960Ëü±ß¤ËÅþÃ£¡£¤³¤Î¥±ー¥¹¤Ç¤Ï³Ý¶â¹µ½ü¤Ë¤è¤ëÀáÀÇ¤¬Îß·×Ìó220Ëü±ß¡¢°ìÊý¤Ç¼õ¤±¼è¤ê»þ¤ËÂà¿¦½êÆÀÀÇ¤¬Ìó50Ëü±ß¡£º¹¤·°ú¤¤ÇÍÍø¤ËÆ¯¤¯¸«Î©¤Æ¤ò¼¨¤¹¡£
¤·¤«¤·½êÆÀÀÇ¡¦½»Ì±ÀÇ¤ÎÉéÃ´¤¬¤Ê¤¤Ìµ¿¦¤ä¼çÉØ¤¬Æ±¾ò·ï¤ÇÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤È¡¢¹µ½ü¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¥¼¥í¤Î¤Þ¤Þ¼õ¤±¼è¤ê¤ÇÌó50Ëü±ß¤ÎÀÇ¤À¤±¤¬¾è¤ë¡£Ä»³¤»á¤Ï¡ÖNISA¤Ê¤é960Ëü±ß¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤¬¡¢iDeCo¤À¤È910Ëü±ß¤ËÌÜ¸º¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¶ñÂÎÅª¤Ë»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼õ¤±¼è¤êÊýË¡¤ÎÁªÂò¤â½ÅÍ×¤À¡£°ì³ç¼õ¤±¼è¤ê¤ÏÂà¿¦½êÆÀ¹µ½ü¡Ê20Ç¯°Ê²¼¤Ï40Ëü±ß¡ßÇ¯¿ô¡¢20Ç¯°Ê¾å¤Ï800Ëü±ß¡Ü70Ëü±ß¡ß[Ç¯¿ô-20]¡Ë¤ÎÈÏ°Ï¤Ë¼ý¤Þ¤ì¤ÐÍÍø¡£Ç¯¶â¼õ¤±¼è¤ê¤Ï´ü´Ö¤òºÇÄ¹20Ç¯¤Þ¤ÇÁª¤Ù¡¢¸øÅªÇ¯¶â¤È¤Î¹ç»»³Û¤Î´ÉÍý¤ÇÇ¯´Ö¤Î²ÝÀÇ¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤òÍÞÀ©¤·¤ä¤¹¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼õ¤±¼è¤ê³«»Ï»þ¤Ë°ì³ç¤«Ç¯¶â¤«¤òÁª¤Ö¤¬¡¢·è¤á¤¿¸å¤ÎÅÓÃæÊÑ¹¹¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤ÅÀ¤â¶¯Ä´¤µ¤ì¤¿¡£
ÁêÂ³¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÀÑÎ©Ãæ¤Î»àË´¤Ï»Ä¹â¤¬°äÂ²¤Ø»ÙÊ§¤ï¤ì¡¢»àË´Âà¿¦¶â°·¤¤¤Ç¡Ö500Ëü±ß¡ßË¡ÄêÁêÂ³¿Í¡×¤ÎÈó²ÝÀÇÏÈ¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£°ìÊý¡¢Ç¯¶â¼õµëÃæ¤Î»àË´¤Ç»Ä³Û¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤ÏÄÌ¾ï¤ÎÁêÂ³ºâ»º¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¡£À©ÅÙ¤Î°Â¿´ºàÎÁ¤ÈÎ±°ÕÅÀ¤¬´Ê·é¤ËÀ°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
À©ÅÙ¤Ï³ÈÂç¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·Ã¯¤Ë¤Ç¤âÌµ¾ò·ï¤ÇÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ç¯¼ý¤äÂà¿¦¶â¤ÎÍÌµ¡¢¼õ¤±¼è¤êÊý¤Ç·ëÏÀ¤ÏÊ¿Á³¤ÈµÕÅ¾¤¹¤ë¡£È½ÃÇºàÎÁ¤ò¼«Ê¬¤Î²È·×¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢ËÜÊÔ¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿¿ôÃÍ´¶¤È·×»»¥ëー¥ë¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ»ëÄ°¤¹¤ë¤Èç¥¤ËÍî¤Á¤ë¤Ï¤º¤À¡£ËÜÊÔ¤Ï¡¢iDeCo¤ÈNISA¤Î»È¤¤Ê¬¤±¤ä¼õ¤±¼è¤êÀß·×¤ËÇº¤à¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë»²¹Í¤Ë¤Ê¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ë¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
Åê»ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡¦Ä»³¤æÆ»á¤¬È¯É½¡ª¡ÖYouTube¤Ç¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤Î¸Â³¦¡×¤È¡Ö¤ª¶â¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢Àµ¤·¤¤¾ðÊó¤òÆÀ¤é¤ì¤ë·Á¡×
Åê»ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡¦Ä»³¤æÆ»á¡§¡ÖÅê»ñÀè¤ÇÌÂ¤¦»þ´Ö¡×¤Ï¤¿¤À¤ÎÂ»¼º¡ª¡ØS&P500¡¦Á´À¤³¦³ô¼°Åê»ñ²È¤ÏÉ¬¸«¡ª³Î¼Â¤Ë»ñ»º¤òÁý¤ä¤¹ºÇ¶¯¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ°Äì²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ù
Åê»ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡¦Ä»³¤æÆ»á¤¬³åÇË¡ª¡Ö20～40¡ó¡×ºÇÅ¬²ò¡É¿ÀÏÃ¤òÊ´ºÕ¡Ø¡ÚÅê»ñ³Û¤ÎÅú¤¨¡Û»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë²óÅú¡ªS&P500¤Ë¤³¤ÎÅê»ñ¶â³Û¤òÆþ¤ì¤ì¤ÐÄêÇ¯¸å¤ÏÍ¾Íµ¤Ç¤¹¡ª¡Ù
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
»ñ»º±¿ÍÑ¡¢ÊÝ¸±¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ©ÅÙ¤Ê¤É¤ª¤«¤Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤òÆ°²è¤Ç²òÀâ¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£¤ª¤«¤Í¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤·¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤Ê¤Ë¤«¤éÄ´¤Ù¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡ª¤À¤ì¤ËÊ¹¤±¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡ªÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ê¤ó¤À¤«¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤¤¡ª¤½¤ó¤ÊÊý¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£