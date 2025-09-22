Image: Google

Googleがニューヨークのブルックリンで開催したイベント「Made by Google 2025」で、新しいPixel 10シリーズを発表しました。

TSMC（台湾積体電路製造）の3NMプロセスで製造された最新の「Tensor G5」チップもすごいですが、今回の新製品ラインナップ全体に散りばめられたAIの存在感がとにかく圧倒的でした。

写真アプリにGemini、画像エディタにGemini、音声翻訳にもAI。もはや、インターフェースのいたるところにAIが息づいています。

これまでのスマートフォンのAIは、チャットボットやこちらから指示を出すことで動くアクション機能が中心でした。

しかし、Googleは「Magic Cue」と名付けられた新しいシステムを通じて、より“先回りしてくれる”アプローチを目指しています。

Magic Cueは、Tensor G5チップと端末上で動作する大規模言語モデル（GoogleのGemini Nanoモデル）を活用し、状況に応じて必要な情報を自動で表示してくれるのです。

「空気を読む」AIの具体的な動きは？

こちらがGoogleの提案です。

友人から「今夜のイベントの住所を教えて」とメッセージが届いた場合、PixelはGmailから情報を取得し、予約内容や住所をすぐに共有できるオプションを表示します。

これはフライト情報にも対応しており、Gmail、カレンダー、スクリーンショット、メッセージなど多くのGoogleアプリで利用できます。

Image: Google

イベントのデモで示されたように、Google Pixelはほかの作業も手助けできます。

たとえば、パートナーに犬の写真を送ってほしいと頼まれた場合、Google フォトを開いて犬の写真だけを表示するオプションが表示されます。

これが、Googleが提唱する「Contextual Quiet Computing（文脈を理解し、静かにアシストする）という概念です。

何か情報を提示したり、アクションを提案したりする場合にのみAIが顔を出し、それ以外は邪魔をしません。

Googleは、Magic Cueがアクセスするデータをユーザー自身で管理でき、いつでも機能を無効にできると説明しています。

なお、Magic Cueは、「Discover feed」における新機能「Daily Hub」にも登場します。

カレンダーの予定、興味のあるトピック、プレイリスト、メール、会議など、一日の主要な情報をすべて1つのページにまとめてパーソナライズされたダイジェストとして表示してくれるのです。

Pixel 10に搭載されるそのほかのAI機能

リアルタイム通訳

Geminiによって、通話中のリアルタイムAI通訳が可能になりました。しかも、すべて端末内で処理されます。

Pixel 10は通話内容をリアルタイムで翻訳するだけでなく、話している人の声のトーンまで再現します。これにより、ドイツ語と英語で話す2人が、お互い母国語で自然に会話を続けることができます。

この機能は、英語からスペイン語、ドイツ語、日本語、フランス語、ヒンディー語、イタリア語、ポルトガル語、スウェーデン語、ロシア語、インドネシア語への翻訳に対応しています。

不在着信もAIが対応

「Take a Message」機能を使えば、不在着信があった際にメッセージ内容をリアルタイムで文字に起こしてくれます。さらにAIがメッセージの内容を分析し、次に取るべき行動まで提案してくれるのです。

Gemini Liveでさらに詳しく

カメラを共有する「Gemini Live」では、AIが特に注目してほしいものをカメラ画面上でハイライト表示するようになりました。これにより、相手に何かを説明する際に、より焦点を絞って伝えられます。

