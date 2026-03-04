Appleは3月3日（米国時間）、新チップ「M5 Pro」および「M5 Max」を搭載した14インチ／16インチの「MacBook Pro」を発表した。3月4日から予約受付を開始し、3月11日より発売する。価格はM5 Pro搭載モデルが369,800円（税込）から、M5 Max搭載モデルが599,800円（同）からである。カラーはスペースブラックとシルバーの2色。同社は2025年10月にM5を搭載した14インチMacBook Proを投入しており、今回の発表によりMacBook Proの全ライ