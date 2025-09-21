人気YouTuberのヒカル（34）の兄、まえっさんが運営している「ヒカル公式アカウント」が21日にまでに更新。ヒカルのYouTubeチャンネルの更新頻度を落とすと発表した。

以前までは毎日投稿、週5、6回投稿を続けていたが「お知らせ ヒカルチャンネルの動画投稿頻度を改めることにしました」と切り出した。

続けて「今後しばらくは基本的に2日に1本の投稿ペースでやっていきます。今日出したので 明日は休みで 次の投稿は明後日みたいな感じです。不測の事態で変更がある場合はその都度お知らせします。よろしくお願いします」と発表した。

14日更新の動画でヒカルと、妻の進撃のノアは「オープンマリッジ」宣言をし、ネット上で大きな反響があった。動画投稿から24時間が経過した15日午後、チャンネル登録者数は動画投稿時の507万人から500万人を割り込む495万人まで減少。1日で約12万人の登録者が減少した。当該動画のコメント欄には4万件超の書き込みがあった。発言の余波は止まることを知らず、17日午後にはチャンネル登録者が487万となり、約20万人減となった。21日正午では485万人で約22万人減となっている。

ヒカルは5月31日に自身のチャンネルで進撃のノアと「交際0日婚」を発表。ノアは元キャバクラ嬢で実業家、インフルエンサー。大阪ミナミでキャバ嬢デビュー後、北新地に移り、5年で年収2億円を達成。バラエティー番組などにも多数出演し、著書も出版している。