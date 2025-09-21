低反発マットレスが“筋トレ男子”を不快な睡眠に誘う意外な理由

※本稿は、『とにかくぐっすり眠りたい 老舗ふとん店の12代目がこっそり教える快眠法60』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。

筋トレで変わるカラダ、変わる寝具の条件

筋トレに励む人が、年齢・性別を問わず増えています。肩幅が広く胸板も厚くなると、上半身の服はサイズアップする必要があるでしょう。

逆にお腹が細くなり、お尻も脚もシェイプアップすると、ズボンのサイズも合わなくなってきます。筋トレに励む人は、ぜひ寝具にもそんなふうに目を向けてみてください。

トレーニングで体形・体格が別人のように変わったら、自分に適した寝具も変わってくるからです。

筋肉量アップで変わる体温のコントロール

地道に筋トレに励み、トレーニングの成果が出て筋肉量が増えてくると、寝ている間に発する体熱も増えてきます。

筋肉はじっと安静にしているときでも、体温を保つために熱をつくり出しています。起きているときばかりではなく、寝ている間もぶっ通しで続いているのです。

低反発マットレスと筋肉ボディの相性

低反発マットレスで寝ていた人が、筋トレで体形・体格が変わり、筋肉の増量を果たすと、眠りに弊害が及ぶことがあります。

筋肉は寝ている間の活発な新陳代謝で生まれ変わりますから、安眠できないとカラダづくりにもマイナスの影響を及ぼします。

筋肉からの放熱がうまく進まなくなりがち

低反発マットレスは、カラダのラインに沿ってしなやかに変形して優しくサポートしてくれます。ところが、筋トレで筋肉を増量すると、カラダのメリハリがはっきりしてくるうえに、筋肉から発する体熱も増えてきます。

メリハリのついたボディラインには寄り添ってくれますが、寝返りが打ちにくいので、密着時間が長くなり、筋肉からの放熱がうまく進まなくなりがちなのです。

それでは深部体温が下がりにくく、質の高い眠りを継続するのが難しくなることも考えられます。また、マットレスがカラダに密着するほど、寝ている間にカラダから発する水分の発散も滞り、布団内がムシムシして快適さも大幅にダウンしてしまうのです。

