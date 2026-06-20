サッカー日本代表のMF堂安律（28＝Eフランクフルト）が、20日放送の日本テレビ系特番「あす決戦！日本×チュニジア徹底分析SP！」（後7・00）にVTR出演し、FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会で日本が掲げる優勝の目標について語った。プライベートでも親交のあるお笑いタレント明石家さんまのインタビューを受けた堂安。さんまから「“W杯優勝します”って、よく言うんですね。冗談半分で」と振られると、「本気ですよ！本