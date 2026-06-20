【ブルアカらいぶ！ざ☆すたーとおぶさまー！SP】 6月20日19時～ 配信 Yostarは、Android/iOS/PC用RPG「ブルーアーカイブ（ブルアカ）」において新キャラクター「シュン（水着）」を実装する。 水着キサキに続いて山海経の梅花園所属のシュンの新たな衣装が実装されることとなった。髪を束ねたヘアスタイルで、メモリアルロビーの姿もかなり際どい