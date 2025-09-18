Apple製品の購入に特化！「ペイディあと払いプランApple専用」プレスセミナー
業界をリードするあと払い（BNPL）サービス「ペイディ」を提供する株式会社Paidyは、2025年8月26日（火）に、ペイディのサービスおよびApple製品の購入に特化した特別プラン「ペイディあと払いプランApple専用」に関するメディア向けプレスセミナーを開催した。ペイディは「夢に自信を、心に余裕を持てる世界をつくる。」をパーパスに掲げ、買い物を通じて人々の夢や目標を応援している。昨年10月にはサービス開始から10周年を迎え、ライフスタイルに合わせて支払い方法・支払いタイミング・支払い回数を自由に選べる「あなたに自由なあと払い」として、多くの利用者に支持されてきた。アプリの累計ダウンロード数は2,000万件を突破している。
■人々の買い物のスタンダードを目指す
株式会社Paidy コンシューマー PR スペシャリストの佐藤真朋氏より、BNPL（Buy Now Pay Later）市場と同社についての説明があった。
BNPLとは「今買って、後で払う」あと払いサービスのことだ。2025年のグローバル市場規模は約5,601億米ドルに達すると見込まれており、前年比13.7％の成長となる。さらに、2025年から2030年の年平均成長率（CAGR）は約10.2％と予測され、2030年には約9,118億米ドル規模に拡大すると見込まれている。
※出典：Research and Markets「Buy Now Pay Later Global Business Report 2025」（2025年2月24日発行）
※上記数値は現時点での予測値。
BNPL市場の成長背景としては、以下の点が挙げられる。
1. スマートフォンだけで買い物ができる利便性
2. 分割手数料無料の分割払いが利用可能
3. スマートフォンで自身の利用状況をわかりやすく管理できる仕組み
同社が提供する「ペイディ」は、スマートフォンで完結するBNPLサービスだ。支払い方法・回数・タイミングをライフスタイルに合わせて自由に選択でき、自分らしい買い物体験を実現する。パーパスとして掲げるのは「夢に自信を、心に余裕を持てる世界をつくる。」。また、ミッションとして「お買いものに『めんどくさい』はいらない。」を掲げ、人々の買い物の新しいスタンダードとなることを目指している。
株式会社Paidy コンシューマー PR スペシャリスト 佐藤真朋氏
■シンプルな決済フローで、決済が完了
株式会社Paidy VP of Experience 佐々木圭氏は、同社が提供するサービスについて説明した。同社のサービスは、大きく「翌月あと払い」と「分割払い（ペイディプラス）」の2種類に分けられる。
「翌月あと払い」は、携帯電話番号とメールアドレスのみで利用可能な、非常に手軽なサービスだ。ペイディアプリから本人確認を行うことで、無料で「ペイディプラス」に登録できる。ペイディプラスでは、分割手数料0％※1で利用できる「3・6・12回※2あと払い」や、毎月の予算設定などの機能が提供されている。
※1 口座振替・銀行振込の場合のみ分割手数料0％。
※2 選択できる支払い回数は加盟店によって異なる。詳しくはペイディ公式ホームページを参照。
また、ペイディではシンプルな決済フローにこだわっており、直感的でわかりやすいユーザーインターフェース（UI）を実現している。この思想は、「ペイディあと払いプランApple専用」にも反映されている。
株式会社Paidy VP of Experience 佐々木 圭氏
■「ペイディあと払いプランApple専用」とは？
「ペイディあと払いプランApple専用」は、Apple製品の購入に特化したあと払いサービスだ。Apple専用の特別な利用可能額が設定され、iPhoneやMacはもちろん、アクセサリまで対象となる。一度登録すれば、Apple Storeオンラインや全国のApple Storeで何度でも利用でき、審査は最短60秒で完了する。最大36回払いまで分割手数料0％※2で利用でき、面倒な事務手続きも不要だ。2021年のサービス開始以来、すでに530万台以上のApple製品購入に利用されている。
「ペイディあと払いプランApple専用」には、さらに大きなメリットが2つある。
1つ目は「買い替えオプション」だ。24回目の支払い時に、対象となるiPhoneの下取り価格をAppleが保証し、残りの分割払いが不要となる（※条件あり）。
2つ目は「分割払いの中で最速（iPhone 16発売時）」である点だ。予約注文開始後、確認ボタンを押すだけで注文が完了したのは、「ペイディあと払いプランApple専用」だけだった。
株式会社Paidy コンシューマー PR スペシャリスト 佐藤真朋氏
「ペイディあと払いプランApple専用」では、これまでに注文された回数は380万件以上にのぼり、1回あたりの平均注文金額は約12万円となっている。最も購入されたアイテムは、1位 iPhone、2位 MacBook、3位 iPad（いずれも金額ベース）であった。利用者のうち4割以上をZ世代が占め、若年層を中心に幅広い世代に利用されている。
※Paidy調べ。「ペイディあと払いプランApple専用」を利用した顧客の購買データを基に抽出。調査期間：2021年6月22日〜2025年7月31日。
Appleからの直接購入では、余計な事務手続きが不要で、好きなキャリアを自由に選択できる（※SIMフリー）。これにより、安心して利用できるサポート体制が整っている。「ペイディあと払いプランApple専用」では、分割手数料0％で最大36回払いが可能であり、「マネパ（マネーパフォーマンス）」を実現できるうえ、前述の買い替えオプションも利用できる。
同社はまた、全国のApple製品ファンである18〜29歳のZ世代と30〜49歳のミドル層、男女計200名を対象に購買行動に関する調査を実施した。その結果、物価高でも「買うのをあきらめたくないもの」ランキングの1位は「スマートフォン・タブレット・パソコン」、2位は「旅行（国内・海外問わず）」、3位は「コスメ・美容アイテム」となった。調査から、スマートフォンは“第二の生活必需品”であることが明らかになった。
「ペイディあと払いプランApple専用」の手続きは簡単だ。審査は最短60秒、たったの3ステップで完了する。
1. Apple公式サイトまたはお近くのApple Storeで「ペイディあと払いプランApple専用」を選択する。
2. ペイディアプリをダウンロードする。
3. 本人確認をして購入完了。
【動画】
YouTube：https://youtu.be/PXWYvYCq3wk
ペイディは、Z世代をはじめとする幅広い世代に支持され、シンプルで直感的な決済体験と分割手数料0％の柔軟な支払い方法で、消費者の新しい購買スタイルを切り拓いている。特に「ペイディあと払いプランApple専用」は、利便性と安心感を兼ね備え、Apple製品の購入における新たなスタンダードとして定着しつつある。今後もペイディは、「夢に自信を、心に余裕を持てる世界をつくる。」というパーパスのもと、ユーザー一人ひとりのライフスタイルに寄り添いながら、BNPL市場の成長を牽引していくことだろう。
