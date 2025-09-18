全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・池袋の麻辣湯の店『巴渝菜館（パユーチャカン）』です。

料理豊富なガチ中華、飲んで食べて麻辣湯で〆る！

こちらは専門店ではなく、いわゆるガチ中華。中国東北地方や四川の味が揃っていて、どれもボリューム満点で味も抜群！アルコールも豊富なラインナップで、会食や飲み会にもと幅広く使えそう。

ここは中華料理店なので宴会しているグループもあれば、ひとりで定食を食べに来ている人もいる。豚肉の煮込みや四川の水煮など、本格的な料理とお酒をたらふくいただいてから、〆で麻辣湯を楽しめるって寸法だ。もちろん麻辣湯だけサッと食べて帰るのもOK。幅広い使い方ができるのがありがたい。

『張亮麻辣湯』は中国に3千店舗もあり、中国人なら誰しもが知るチェーンだそう。具材は小袋に入っていて均一価格。これなら“最初はわけも分からず取りすぎて3千円オーバーだった”という荒川みたいな失敗がないので、デビューするのにもってこいだ。以上3軒がショーケースから自分で具材を取るタイプ。

『巴渝菜館（パユーチャカン）』スープ＋麺 418円＋トッピング 100g 330円：合計1234円

麻辣湯のスープはクリーミーなコクとエッジの立った薬膳の香りがバランスよく調和。麺は追加料金なしでチョイス可能。板春雨のほか、とうもろこし麺や緑豆春雨など計5種類を用意する。

【今回のカスタマイズ内容】

レタス、魚団子（さつま揚げ）、牛筋、海老、うずら卵、じゃがいも、レンコン

［店名］『巴渝菜館（パユーチャカン）』

［住所］東京都豊島区西池袋1-29-7池袋大野ビル4階

［電話］03-5962-0357

［営業時間］11時〜15時、17時〜23時（フード22時、ドリンク22時半LO）

［休日］無休

［交通］JR山手線ほか池袋駅西口（北）から徒歩2分

撮影／小島昇、取材／菜々山いく子

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年7月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

