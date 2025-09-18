世界平和統一家庭連合、いわゆる“統一教会”のトップ、韓鶴子総裁が17日、捜査当局の聴取に応じるため、出頭しました。17日夜、聴取を終えた韓総裁は一連の疑惑について「なぜ、そんなことをしなければいけないのか」と否定しました。

■韓総裁、疑惑への関与はぐらかす

17日夜、車椅子姿で報道陣の前に現れた女性は、険しい表情を浮かべ…。

「（Q.権議員に、なぜ約1000万円の賄賂を渡した？）なぜ私が、そんなことをしなければいけないのですか？ （Q.賄賂を直接、指示や承認した？）ありません。（Q.なぜネックレスやバッグを贈った？）私がなぜ、そんなことをする必要があるんですか？」

疑惑への関与について、はぐらかしました。このおよそ10時間前…。

記者「見えました、いま見えました。韓総裁です。韓鶴子総裁が特別検察官の事務所に到着しました」

17日の朝、報道陣が詰めかける中、姿を現したのは、世界平和統一家庭連合、いわゆる“統一協会”のトップ、韓鶴子総裁です。

「（Q.金建希氏にバッグを贈りましたか？）雨が降る中、ご苦労さまです。後で、後で聞いてください」

報道陣の質問に「後で聞いてください」と答えた韓総裁は、捜査当局による聴取のため出頭しました。

記者「『お母様、頑張れ』。そういう声も聞こえます」

信者の声でしょうか。「お母様」との声も。

■聴取理由は、あっせん収賄などの疑惑

聴取を受ける理由は、“統一教会”をめぐる、あっせん収賄などの疑惑です。先月、あっせん収賄のなどの罪で起訴された尹錫悦前大統領の妻、金建希氏。“統一教会”は尹前大統領の当選後、関係者を通じ、金氏にシャネルの高級バッグやダイヤのネックレスなどを贈り、見返りとして、教団の事業が、韓国政府の援助を受けられるよう働きかけた疑いなどが持たれています。

今年7月、家宅捜索を受け、捜索令状には容疑者名として「韓鶴子総裁」の名前も入っていたということです。

これまで、健康上の問題を理由に3度にわたる出頭要請に応じていませんでした。17日、ついに出頭した韓総裁。

「（Q.なぜ、きょう一方的に聴取の日付を決めた？）私の体調が良くなかったので、手術を受けたけど、まだよくない。後で、すべて話しましょう」

韓国メディアの報道では「身柄を拘束されかねないという危機が現実化したことで、出頭することを決め、捜査に協力する意思を強調した」という論調が多く見られるということです。

■聴取は約7時間、約50ページの質問書

関係者によると、聴取で準備されたのは、およそ50ページに及ぶ質問書です。聴取は、およそ7時間にわたったということです。

韓総裁は、いわゆる“統一教会”創始者、文鮮明の妻で、現在は教団のトップです。

韓鶴子総裁「ホーリーマザー・ハンと一つにならなければなりません」

信者からたたえられていますが、安倍元首相が凶弾に倒れた後、“統一教会”と日本の政治家の関係が次々と明らかになりました。長年にわたり、高額献金や霊感商法などの被害を訴える声が相次いでいました。

今年3月、日本の“統一教会”は東京地裁に解散を命じられましたが、教団側は即時抗告しています。

韓総裁の出頭を受け、日本の教団の信者は…。

二世信者「合同結婚式で結婚して生まれた二世という立場なので、父と母を結んでくれた総裁には感謝してますし、思いは変わらない。現状を見守っていきたい」

韓総裁は、これまで“疑惑”について、自らの関与を否定しています。捜査当局は、尹前政権と教団をめぐる一連の疑惑の全容解明を急ぐとみられます。