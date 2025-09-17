この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「片付けオンライン」の動画『次々に出てくる大量の謎の液体。彼女を家に呼ぶ為にSSクラスのゴミ屋敷を片付けます。【インタビュー有り】』は、長年の悩みを抱える男性が、交際相手を家に招くため清掃業者に片付けを依頼する様子を記録している。

片付け前の室内は玄関から奥までゴミで埋まり、床が見えなかった。依頼主は「扉の高さまでゴミが積もっており、部屋に入れない状態」と説明し、「今のこのような状態だとその人も部屋に呼べないので」と述べた。作業員は手前側から撤去して作業スペースを確保。大量の傘やペットボトルに加え、ビニール袋に直接入れられた「排泄物」（動画内では『お茶』と表現）が次々に見つかった。

作業では液体が多く、異臭が立ち込めた。作業員は「汁物が多いです」「ウェットティな感じ」と状況を述べ、長期間踏み固められた結果として「ミルフィーユ状態」で「固く固まって」いる箇所があると説明。床が腐食し、作業中に「抜けてしまう」場面もあった。出演者のナガシマ氏は「正直すごく、あの、この日1日で終わらせようとしていたので、ちょっと焦ってました」と語った。

片付け後、依頼主は「本当にありがとうございます」「長年の悩みだったので本当に助かりました」「生きるか死ぬかの問題という感じだったので本当に助かりました」と感謝を述べたうえで、「片付けオンラインさんは絶対解決に導いてくれると思いますので、僕の直感が大正解でした」と信頼を示した。さらに「大袈裟じゃなくて、本当に人生の希望をもらった」「これで良い方向に、色々また彼女ともありますし、向かっていく」と語った。

