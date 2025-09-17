新車68万円！ カワサキが超タフな「新型オフロードバイク」発売！ ゴツゴツの“ミリタリー感”が最高にイイ！ 「リアキャリア」や「エンジンガード」も標準搭載でツーリングにも最適な「新型KLX230 DF」とは！

カワサキが超タフな「新型オフロードバイク」発売！

2025年9月15日、カワサキは新たなデュアルパーパスバイクとして新型「KLX230 DF」を発売しました。

一体どのような特徴のバイクなのでしょうか。

新型KLX230 DFは、オンロードからオフロード、遠方へのツーリングまで幅広いライディングに対応する、多用途性が魅力のバイクです。

軽量な車体、扱いやすいハンドリング、そして足つきの良いシート高を備えることにより、初心者からベテランまで、様々なライダーが安心して楽しめるモデルに仕上がりました。

ボディサイズは、全長2080mm×全幅920mm×全高1150mmで、ホイールベースは1365mm、最低地上高は240mm、シート高は845mmです。

搭載されるパワーユニットは、最高出力18馬力・最大トルク19Nmを発揮する、コンパクトな空冷232cc4ストローク単気筒エンジン。

低中回転域のトルクを重視して設計され、スロットルを捻った瞬間から軽快な走りを体感できます。

そして新型KLX230 DFは、実用性も重視した装備も特徴で、アウトドアユースを意識したアイテムが標準で揃えられています。

具体的には、転倒時の安心感を高める「エンジンガード」や、荷物の積載に便利な「リアキャリア」などが装備されているため、日常の移動から週末のアウトドアまで幅広く活躍するでしょう。

エクステリアには、耐久性とタフさの伝わるミリタリーテイストを取り入れました。

車体をアースカラーで統一しつつ、エンジンやフレーム、スイングアームはブラックアウト仕上げとすることで、信頼性の高さも感じられる洗練のスタイルとなっています。

車体構造には、剛性としなやかさを兼ね備えたペリメター構造のセミダブルクレードルフレームを採用。

さらに、ホイールトラベルの長い前後サスペンションを組み合わせることで、優れた走行安定性と路面追従性を発揮します。

そのほか、必要に応じて機能をオフにできる「デュアルパーパスABS」を搭載するとともに、スマートフォンアプリ「RIDEOLOGY THE APP」を使用すれば、車両状況をワイヤレス接続で確認することも可能です。

ボディカラーは「ミディアムクラウディグレー」1色のみの展開で、車両価格（消費税込）は68万2000円です。

新型KLX230 DFは、同じくカワサキのマルチパーパスモデル「KLX230シェルパ」をベースとしています。

シェルパとの主な違いは、シンプルかつ無骨なデザインや、リアキャリアとエンジンガードが標準装備されている点、そしてパンク修理やタイヤ交換が容易なチューブレスホイールがリアに採用されている点です。

このように利便性と機能性を向上させた新型KLX230 DFは、多用途なバイクを求めるライダーにとって魅力的な新しい選択肢となるでしょう。