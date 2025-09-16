爆速で走る、魔改造されたルンバが話題だ。



【動画】ルンバを魔改造して世界最速にする

こうのとりのDIYさん（@kounotori_DIY）さんが挑戦したのは、世界最速のお掃除ロボットの製作。メルカリで2000円で購入したジャンク品のルンバを分解し、モーターやギアなどを入れ替え。タイヤも本体から飛び出すほど大きいものに変更。外装はルンバだが、内側はスピード仕様のレーシングルンバ「掃神」が完成した。広い場所で走らせると、あまりの速さにUFOのように浮き、クラッシュする場面も。製作したこうのとりのDIYさんに話を聞いてみた。



――最高速度は？



こうのとり：段差のほとんどない駐車場などの平面で走らせて、時速59kmです。



――実際走らせてみていかがでしたか。



こうのとり：想像以上に操作性が悪くて驚きました！でも直線は意外とまっすぐ進んだので、その時点で記録更新は確実だとも思いました。



――制作に至った経緯は？



こうのとり：元々、ミニ四駆を魔改造して最速を目指すタイムアタックをやっていたので、YouTubeで最速系の動画をよく見ていたんです。そこでルンバを時速57kmで走らせる動画を見つけて、これならあまりお金をかけずに勝てそうだと思ったのがきっかけです。



――こだわった部分は？



こうのとり：上からタイヤが見えるように、ルンバの本体を切り取ったところ。完全にタイヤを隠してしまうと、魔改造感がなくなってしまうんです。大変だったのは走らせる場所を探すこと。操作性が悪いので、とにかく広いところが必要なのですが、広くて平坦でラジコンを走らせられる場所なんてなかなか無いので大変でした。



――爆速で掃除ができる？



こうのとり：掃除機能、というより吸い込み機能は、ロボット掃除機と言い張るために付けたもので、実際のところ掃除はできないと思います（笑）。



――今後の更なる進化は？



こうのとり：一回で終える予定だったのですが、大きな反響をいただけたおかげで、もっと広くてすごいところを借りられる可能性が出てきたんです。もし借りられたら最高速チャレンジpart2が実施される予定なので、見守っていただきたいです。



◇ ◇



動画には「レース大会開きたい」「大事なのはルンバと言い張る勇気」「急な来客に備えて1台持っておきたい」「猫が乗れない！」「才能の無駄遣い最高」などの反響が集まった。更に広大な場所で、最高記録更新なるか！期待して続報を待ちたい。



（まいどなニュース特約・米田 ゆきほ）